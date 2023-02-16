Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить видеокамеру в Apple Watch — Finance.ua
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Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить видеокамеру в Apple Watch

Технологии&Авто
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Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить видеокамеру в Apple Watch
Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить видеокамеру в Apple Watch
Apple разрабатывает смарт-часы с оригинальной конструкцией для встроенной камеры.
В начале февраля компания получила патент от USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США) с описанием технологии, которая предоставит пользователям Apple Watch доступ к камере на задней панели гаджета.
Датчик камеры расположен на корпусе устройства, который крепится к ремешку с помощью специальных защелок или магнитов.
Согласно патентной информации, пользователи смогут быстро снимать лицевую панель часов, чтобы получить доступ к встроенной камере. Когда пользователь перестанет снимать, панель будет возвращаться на место и фиксироваться.
Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить видеокамеру в Apple Watch
Следует уточнить, что компания в настоящее время не выпустила Apple Watch с похожей системой — однако в 2019 году Apple получила награду за ремешок для часов со встроенным оптическим гибким датчиком — его можно рассматривать как прототип будущей новинки.
Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить видеокамеру в Apple Watch
Однако, по мнению экспертов, появление смарт-часов с камерой может спровоцировать недовольство, связанное с нарушением права на конфиденциальность пользователей.
Добавим, что в настоящее время уже существует отдельный аксессуар для Apple Watch под названием Wristcam. Он позволяет владельцам смарт-часов снимать фотографии и записывать видео. Позже он также получил функцию видеовызова.
По материалам:
noworries
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