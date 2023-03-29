Apple выпустила обновление iOS 16.4 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple выпустила обновление iOS 16.4

Фондовый рынок
13
Apple выпустила iOS 16.4, четвертое большое обновление операционной системы iOS 16. Обновление включает 21 новый символ emoji, веб-уведомления Safari, звукоизоляцию, анимацию пролистывания страниц Apple Books, обновление подкастов и множество настроек. Кроме того, обновление включает в себя такие функции, как архитектура HomeKit и поддержка VoiceOver в приложении погоды.
iOS 16.4 был выпущен через два месяца после iOS 16.3, обновление, которое добавляет ключи безопасности Apple ID. Обновление решит серьезную проблему, из-за которой 21 новый символ эмодзи с изображением животных, жестов и объектов, оповещения для веб-приложений, добавленных на главный экран, поддержка дубликатов альбомов в фотографиях и запросы разрешения на покупку от детей не отображались на устройстве родителей.

Подробности обновления iOS 16.4

  • 21 новый эмодзи с изображением животных, жестов и предметов
  • Уведомления для веб-приложений, добавленных на главный экран
  • Звукоизоляция для сотовых звонков
  • Поддержка дубликатов альбомов в Photos
  • Поддержка VoiceOver для карт в приложении Погода
  • Настройка специальных возможностей, автоматически затемняющая видео при обнаружении стробоскопов или мигающих индикаторов
  • Улучшение функции обнаружения дорожно-транспортных происшествий на моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro
  • Устранение проблемы, из-за которой запросы на разрешение детей на покупку не отображались на устройстве родителей
  • Решена проблема, из-за которой термостаты, совместимые с Matter, не реагировали на подключение к Apple Home
Чтобы установить iOS 16.4, вы можете проверить, получает ли телефон обновления iOS 16.4, перейдя в Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.