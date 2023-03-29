Apple выпустила обновление iOS 16.4 — Finance.ua

Apple выпустила обновление iOS 16.4 Сегодня 03:56 — Фондовый рынок

Apple выпустила iOS 16.4, четвертое большое обновление операционной системы iOS 16. Обновление включает 21 новый символ emoji, веб-уведомления Safari, звукоизоляцию, анимацию пролистывания страниц Apple Books, обновление подкастов и множество настроек. Кроме того, обновление включает в себя такие функции, как архитектура HomeKit и поддержка VoiceOver в приложении погоды.

iOS 16.4 был выпущен через два месяца после iOS 16.3, обновление, которое добавляет ключи безопасности Apple ID. Обновление решит серьезную проблему, из-за которой 21 новый символ эмодзи с изображением животных, жестов и объектов, оповещения для веб-приложений, добавленных на главный экран, поддержка дубликатов альбомов в фотографиях и запросы разрешения на покупку от детей не отображались на устройстве родителей.

Подробности обновления iOS 16.4

21 новый эмодзи с изображением животных, жестов и предметов

Уведомления для веб-приложений, добавленных на главный экран

Звукоизоляция для сотовых звонков

Поддержка дубликатов альбомов в Photos

Поддержка VoiceOver для карт в приложении Погода

Настройка специальных возможностей, автоматически затемняющая видео при обнаружении стробоскопов или мигающих индикаторов

Улучшение функции обнаружения дорожно-транспортных происшествий на моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro

Устранение проблемы, из-за которой запросы на разрешение детей на покупку не отображались на устройстве родителей

Решена проблема, из-за которой термостаты, совместимые с Matter, не реагировали на подключение к Apple Home

Чтобы установить iOS 16.4, вы можете проверить, получает ли телефон обновления iOS 16.4, перейдя в Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения.

Portaltele По материалам:

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