Apple установит в iPhone 15 совершенно новую камеру Sony с уникальной «фишкой» — Finance.ua

Apple установит в iPhone 15 совершенно новую камеру Sony с уникальной «фишкой» Сегодня 02:48 — Фондовый рынок

В отличие от Android-аналогов, смартфоны Apple довольно редко сталкиваются с кардинальным изменением основной камеры. Однако iPhone 15, вышедший в 2023 году, должен стать для айфонов исключением.

Как рассказывает Nikkei Asia, iPhone следующего поколения получат совершенно новую камеру Sony, которая описывается как «произведение искусства». С ее помощью фотографирование на смартфонах Apple выйдет на другой уровень.

Сообщается, что такой сенсор сможет получать вдвое больше насыщенности на каждый пиксель, обеспечивая более широкий динамический диапазон, чем актуальные системы камер iPhone. Как результат, смартфон сможет делать качественные снимки, даже находясь напротив источника света.

По словам Nikkei, этот сенсор позволит, например, снимать лицо человека с сильным контровым освещением. Для этого Sony использует совершенно новую полупроводниковую архитектуру, в которой фотодиоды и транзисторы размещаются в отдельных слоях, что позволяет датчику добавлять больше фотодиодов в выделенный слой. Скорее всего, такой сенсор получит место основного (широкоугольного).

Но пока нет точной информации, установят ли во все модели в линейке iPhone 15 такие камеры, или только в Pro-модели, которые и без этого должны получить свои эксклюзивы — более быстрый процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ на 8 ГБ и т.д.

iPhone 15: что еще известно

Презентация iPhone 15 состоится в сентябре будущего года. В линейке будут четыре модели, и, очевидно, разница между обычными и премиальными версиями станет еще существеннее.

Кроме упомянутых выше «фишек», Pro-модели iPhone 15 также полностью избавятся от физических кнопок. Так, на смену привычной кнопке питания и регулировке громкости придет единственная панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия в духе кнопки «Домой» в iPhone 7,

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут из Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единственный разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

УНІАН По материалам:

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