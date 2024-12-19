Apple усилила ограничения для пользователей из россии — Finance.ua

Apple усилила ограничения для пользователей из россии Сегодня 18:28 — Фондовый рынок

Apple усилила ограничения для пользователей из россии

Apple решила сократить доступность своих сервисов в россии, и это стало первым шагом с 2022 года. Самое заметное ограничение касается Apple TV+. Начиная с декабря 2024 года, новый контент больше не будет появляться на платформе для российских пользователей.

Что еще стоит знать

Ранее даже после ухода Apple с рынка россии стриминговый сервис продолжал выпускать новые фильмы и сериалы, хотя часто без российской озвучки. Теперь останутся только трейлеры, а полноценный контент станет недоступным. К примеру, из российской версии Apple TV+ уже исчезло упоминание о предстоящем фильме The Gorge, премьера которого запланирована на 2025 год. В россии его показа не будет.

Еще одно важное ограничение касается Apple Fitness+. Этот сервис функционировал в россии даже после официального ухода компании, хотя и с урезанным контентом — в тренировках не использовалась музыка, недоступная через Apple Music в регионе. Но уже с декабря этого года новый контент для пользователей из россии перестанет выходить. Вероятно, сервис прекратит работу вообще.

Появились также слухи о возможных дальнейших шагах Apple. К примеру, компания может заблокировать возможность пополнения Apple ID через местных операторов, таких как МТС и Билайн, или запретить покупку приложений и подписок в App Store. Хотя такие меры оцениваются как маловероятные, источники не исключают другие ограничения. Детали этих потенциальных решений пока неизвестны.

Что касается iCloud и Apple Music, то здесь, похоже, пока без изменений. Вероятно, эти сервисы слишком популярны среди российских пользователей, чтобы Apple рисковала их ограничивать.

itechua По материалам:

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