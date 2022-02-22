Apple столкнулась с нехваткой дисплеев для новых iPhone — Finance.ua

Apple столкнулась с нехваткой дисплеев для новых iPhone

Apple

Компания Apple полагается сразу на несколько поставщиков для большинства своих девайсов. Исключением не стали и экраны для iPhone.

Ими занимаются разные компании, в том числе и BOE. И именно она столкнулась с проблемами при создании решений для яблочной компании.

Если верить отчету, оказавшемуся на руках у The Elec, производитель дисплеев не может выпустить необходимое количество OLED-панелей для iPhone из-за глобального дефицита чипов. В настоящее время трудности ожидаются в текущем и следующем месяце.

Все дело в том, что LG Semicon, который поставляет ICs-драйвера для дисплеев BOE, не достигает поставленной цели. А это значит, что компания снизит мощность производства OLED-панелей в марте с 3 млн единиц до 2 млн.

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