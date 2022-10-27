Apple разрешила NFT и криптоплатежи в App Store — только через собственную систему и с комиссией Сегодня 22:36 — Финтех и Карты

Apple разрешила NFT и криптоплатежи в App Store — только через собственную систему и с комиссией

Apple обновила правила приложений в App Store, в частности разрешив им проводить криптовалютные платежи.

Торговать NFT и криптовалютой в приложениях, размещенных в магазине Apple, можно при определенных условиях:

криптобиржи смогут проводить платежи только при наличии региональных лицензий;

финансовые операции должны проводиться только через систему покупок Apple.

Ранее инициатива Apple по проведению платежей через ее собственную платежную систему (которую производитель iPhone оправдывает как единственный надежный способ защитить пользователей и их конфиденциальную информацию) привела к судебным тяжбам с производителем Fortnite Epic Games и конфронтации с правительством Южной Кореи.

30% комиссия Apple принесла значительный доход компании от таких продуктов, как Fortnite — имеющих множество внутриигрового контента, доступного для разблокирования «богатыми» игроками.

Также в обновленных правилах указано, что приложения «не должны иметь кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки, отличным от внутренних». Apple специально исключает такую возможность, поскольку она может стать косвенным обходным путем для ее правил платежей.

Это может повлиять на некоторые проекты NFT, которые используют токен в качестве членской карты, предоставляя дополнительные привилегии и доступ своим клиентам.

Обновление правил, в том числе налог на рекламу в приложениях, вызвали недовольство и у Meta — в первую очередь это затрагивает Facebook и Instagram, которые разрешают людям платить за увеличение охвата своих публикаций.

«Apple продолжает менять политику для развития собственного бизнеса, подрывая других в цифровой экономике. Ранее компания заявляла, что не берет часть доходов от рекламы разработчиков, а теперь, по-видимому, передумала. Мы по-прежнему стремимся предлагать малым предприятиям простые способы запуска рекламы и развития своего бизнеса в наших приложениях», — заявил представитель Meta Том Ченник.

«Уже много лет в правилах App Store четко отмечено, что при продаже цифровых товаров и услуг нужно использовать покупки внутри приложения. Услуга, позволяющая отдельному лицу или организации платить за увеличение охвата поста или профиля, тоже является цифровой услугой — поэтому, конечно, для этого нужно использовать покупки внутри приложения. Так было всегда и есть много примеров приложений, которые успешно это делают», — комментирует представитель Apple Питер Аджемян.

По словам рекламного аналитика Эрика Сеуферта, крупнейшие рекламодатели Meta не почувствуют последних изменений политики Apple — это, в большей степени, коснется пользователей, покупающих одноразовую рекламу у Instagram и Facebook (поскольку им придется платить больше за тот же уровень распространения публикаций).

«Внедрив себя в процесс продвижения публикаций в социальных сетях и взимая 30-процентную комиссию, Apple снижает эффективность рекламных расходов для малого бизнеса и влиятельных лиц», — говорит Сеуферт.

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