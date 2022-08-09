Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в течение следующих двух лет компания Apple может значительно расширить линейку гаджетов для умного дома. Он сообщает, что у компании «в лабораториях имеется как минимум четыре новых устройства для умного дома».

В этот список включена новая модель HomePod и обновленная версия HomePod mini. HomePod нового образца будет выглядеть и звучать как оригинальная модель 2018 года. Apple прекратила выпуск HomePod в 2021 году, не объявив о прямой замене. Два других устройства представляют собой совершенно новые гаджеты для компании.

По словам Гурмана, один из них является кухонным аксессуаром, сочетающим в себе iPad и динамик. Другое устройство якобы сочетает функциональные возможности Apple TV, камеры и HomePod. Оно предназначено для применения в гостиной. Как заявляет Гурман, Apple может выпустить одно из этих двух устройств до конца следующего года или в начале 2024 года. В то же время он предупреждает, что «не все увидят свет».

Кухонное устройство позволит Apple более активно конкурировать с Amazon и Google. Они наиболее тесно связаны с категорией интеллектуальных дисплеев благодаря таким устройствам как Nest Hub и Echo Show 15.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.