Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg — Finance.ua
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Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg
Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg
По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в течение следующих двух лет компания Apple может значительно расширить линейку гаджетов для умного дома. Он сообщает, что у компании «в лабораториях имеется как минимум четыре новых устройства для умного дома».
В этот список включена новая модель HomePod и обновленная версия HomePod mini. HomePod нового образца будет выглядеть и звучать как оригинальная модель 2018 года. Apple прекратила выпуск HomePod в 2021 году, не объявив о прямой замене. Два других устройства представляют собой совершенно новые гаджеты для компании.
По словам Гурмана, один из них является кухонным аксессуаром, сочетающим в себе iPad и динамик. Другое устройство якобы сочетает функциональные возможности Apple TV, камеры и HomePod. Оно предназначено для применения в гостиной. Как заявляет Гурман, Apple может выпустить одно из этих двух устройств до конца следующего года или в начале 2024 года. В то же время он предупреждает, что «не все увидят свет».
Кухонное устройство позволит Apple более активно конкурировать с Amazon и Google. Они наиболее тесно связаны с категорией интеллектуальных дисплеев благодаря таким устройствам как Nest Hub и Echo Show 15.
По материалам:
ITC.ua
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