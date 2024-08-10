Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом — Finance.ua

Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом
Обычно Apple из года в год продает практически тот же Apple Watch, добавляя скорее программные обновления, чем предлагая новые устройства. Но это может измениться, появились слухи о пластиковом Apple Watch SE.
Об этом пишет The Verge, ссылаясь на рассылку от Марка Гурмана из Bloomberg.
Сообщается, что Apple использует пластик, чтобы сделать часы «более дружественными к детям». Пластиковый корпус позволит создать более широкую цветовую палитру часов.
В других своих продуктах Apple удается время от времени экспериментировать, создавая интересные дизайны устройств, например, iMac M3 или iPhone 12 mini.
Если часы будут рассчитаны на детей, можно ожидать много интересных цветовых вариантов: ярко-зеленые, фиолетовые, бананово-желтые.
Единственное, что следует помнить — это SE. В общем, замечательные часы, но если вы уже пользовались Series, вам может не хватать некоторых функций: датчики здоровья пользователя, управление жестами и даже более быстрой работы Siri.
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