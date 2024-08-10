Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом — Finance.ua

Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом, Фото: freepik

Обычно Apple из года в год продает практически тот же Apple Watch, добавляя скорее программные обновления, чем предлагая новые устройства. Но это может измениться, появились слухи о пластиковом Apple Watch SE.

Об этом пишет The Verge, ссылаясь на рассылку от Марка Гурмана из Bloomberg.

Сообщается, что Apple использует пластик, чтобы сделать часы «более дружественными к детям». Пластиковый корпус позволит создать более широкую цветовую палитру часов.

В других своих продуктах Apple удается время от времени экспериментировать, создавая интересные дизайны устройств, например, iMac M 3 или iPhone 12 mini.

Если часы будут рассчитаны на детей, можно ожидать много интересных цветовых вариантов: ярко-зеленые, фиолетовые, бананово-желтые.

Единственное, что следует помнить — это SE. В общем, замечательные часы, но если вы уже пользовались Series, вам может не хватать некоторых функций: датчики здоровья пользователя, управление жестами и даже более быстрой работы Siri.

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