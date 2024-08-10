Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом

Технологии&Авто
18
Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом
Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом, Фото: freepik
Обычно Apple из года в год продает практически тот же Apple Watch, добавляя скорее программные обновления, чем предлагая новые устройства. Но это может измениться, появились слухи о пластиковом Apple Watch SE.
Об этом пишет The Verge, ссылаясь на рассылку от Марка Гурмана из Bloomberg.
Сообщается, что Apple использует пластик, чтобы сделать часы «более дружественными к детям». Пластиковый корпус позволит создать более широкую цветовую палитру часов.
В других своих продуктах Apple удается время от времени экспериментировать, создавая интересные дизайны устройств, например, iMac M3 или iPhone 12 mini.
Apple разрабатывает детскую модель Apple Watch SE с пластиковым корпусом
Если часы будут рассчитаны на детей, можно ожидать много интересных цветовых вариантов: ярко-зеленые, фиолетовые, бананово-желтые.
Единственное, что следует помнить — это SE. В общем, замечательные часы, но если вы уже пользовались Series, вам может не хватать некоторых функций: датчики здоровья пользователя, управление жестами и даже более быстрой работы Siri.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.