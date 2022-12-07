Apple расширяет программу саморемонта Mac и iPhone на Европу — Finance.ua

Apple расширяет программу саморемонта Mac и iPhone на Европу Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Apple расширяет программу саморемонта Mac и iPhone на Европу

Компания Apple позволит клиентам в восьми странах Европы самостоятельно ремонтировать свои устройства и будет продавать для этого отдельные детали и наборы для ремонта.

Об этом сообщает Bloomberg

Программа под названием Self Service Repair позволит пользователям во Франции, Бельгии, Германии, Польше, Испании, Британии, Италии и Швеции покупать в Интернете детали для iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 и некоторых ноутбуков, чтобы они могли самостоятельно производить ремонт.

Пользователь сможет арендовать большой набор инструментов по ремонту примерно за 60 евро, купить отдельные детали и получить инструкции от Apple.

Apple не рекомендует большинству потребителей самостоятельно ремонтировать свои устройства, но отдельные группы потребителей в течение многих лет подталкивали компанию к тому, чтобы разрешить эту практику. Программа была впервые запущена в США в апреле.

Apple, базирующаяся в Купертино, штат Калифорния, еще не включила в программу iPhone 14 или компьютеры Mac с новыми чипами M2.

Економічна Правда По материалам:

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