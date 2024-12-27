Аpple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов — Finance.ua
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Аpple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов

Фондовый рынок
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Аpple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов
Аpple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов
Акции Apple выросли на 16% с ноября, прибавив $500 млрд к рыночной стоимости компании. Рост связывают с энтузиазмом по поводу ИИ и ожиданиями нового «суперцикла» iPhone.
Компания Apple приближается к рыночной капитализации в 4 триллиона долларов, опережая своих конкурентов Nvidia и Microsoft. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что с ноября 2024 года акции компании выросли на 16%, что прибавило около 500 миллиардов долларов к ее рыночной стоимости.
Таким образом, Apple опередила Nvidia и Microsoft, которые были лидерами на рынке в течение этого года.
Аналитики связывают существенный рост с двумя факторами: общим энтузиазмом инвесторов Apple относительно искусственного интеллекта и ожиданиями нового «суперцикла» обновлений iPhone. Термин «суперцикл» означает массовое обновление смартфонов пользователями, что приводит к резкому росту продаж.
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По материалам:
УНН
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