Apple презентовала новые iPhone 14: цены и характеристики — Finance.ua

Apple презентовала новые iPhone 14: цены и характеристики Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

Apple презентовала новые iPhone 14: цены и характеристики, Фото: apple.com

Компания Apple 7 сентября представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Стоимость новинок будет стартовать от $799 долларов.

iPhone 14 и 14 Plus

Экран. Новые iPhone 14 и 14 Plus сохранили дизайн предыдущего поколения. Они доступны в размере 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, получили дизайн в пяти цветах.

Компания утверждает, что у iPhone 14 Plus — лучшее время автономной работы среди всех iPhone. В смартфонах остался прошлогодний чипсет A15 Bionic и 5-ядерный графический процессор.

Обе модели имеют дисплеи Super Retina XDR с OLED технологией, которая поддерживает 1200 нит пиковой яркости.

Камера. Apple утверждает, что качество изображения при слабом освещении улучшилось на 49%. На передней панели камеры есть ультраширокая и новая 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,5 и сенсорной стабилизацией. Также есть новая 12-мегапиксельная камера TrueDepth с автофокусом вокруг передней панели. Видеозапись также получила новый режим стабилизации под названием Action Mode.

Фото: apple.com

Связь со спутниками. Обе модели поддерживают функцию экстренного вызова SOS, использующего способ экстренного обмена сообщениями через спутниковую связь в случае, когда пользователь находится вне зоны действия сотовой связи. Также можно использовать приложение «Локатор», чтобы делиться геоданными, не отправляя сообщения.

Фото: apple.com

Цена. Стоимость стандартной модели iPhone 14 начинается от 799 долларов, а 14 Plus — от 899 долларов. Если стандартная модель будет доступна с 16 сентября, то Plus версия выйдет в продажу 7 октября.

iPhone 14 Pro и Pro Max

Фото: apple.com

Внешний вид. «Челка» на экране у модели iPhone 14 Pro будет заменена вырезом в форме таблетки, в котором разместятся компоненты Face ID и второй круглый вырез для фронтальной камеры.

Apple переместила датчик приближения за дисплей, и теперь оповещения будут появляться из новой «таблетки». Компания называет эту систему Dynamic Island (динамический остров).

Экран и новые функции. Диагональ экрана устройств не изменилась — 6,1 и 6,7 дюйма. Как iPhone 14 Pro, так и 14 Pro Max будут иметь постоянно включенный дисплей, работающий с новой функцией виджета на экране блокировки в iOS 16. Он будет показывать такую информацию, как напоминания, события календаря и погоду, без необходимости включать iPhone. Также добавлено состояние сна для обоев iOS 16, которое затемняет их, чтобы расходовать меньше заряда аккумулятора.

Связь со спутниками и функция определения ДТП, получившая название Crash detection, также здесь.

Фото: apple.com

Свойства. Внутри моделей iPhone 14 Pro есть чип Apple A16 Bionic, сосредоточенный на энергоэффективности, дисплее и камере. Шестиядерный центральный процессор, убеждает Apple, на 40% быстрее конкурентов, а пятиядерный графический процессор подходит для игр и приложений с интенсивной графикой и способен выполнять почти 17 триллионов операций в секунду.

Камера. Впервые в истории iPhone будет 48-мегапиксельная камера. Она имеет почти вдвое улучшенные возможности снимков в условиях слабого освещения, используя четырехпиксельный датчик с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм.

Еще камера содержит сверхширокоугольный модуль (с функцией макросъемки) и телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением. Вспышка была переделана. Она стала вдвое ярче и подстраивает интенсивность в зависимости от фокусного расстояния съемки.

Камера поддерживает съемку в формате Apple ProRAW и видеозапись в кинематографическом режиме с разрешением 4K и частотой 30 или 24 к/с.

Фото: apple.com

Цена. Новые смартфоны Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут доступны для предварительного заказа с 9 сентября, а их фактические продажи начнутся с 16 сентября. Цена iPhone 14 Pro стартует с отметки $999, а за iPhone 14 Pro Max придется заплатить от $1099.

Економічна Правда По материалам:

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