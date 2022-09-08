Apple презентовала новые iPhone 14: цены и характеристики — Finance.ua

Apple презентовала новые iPhone 14: цены и характеристики
Компания Apple 7 сентября представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Стоимость новинок будет стартовать от $799 долларов.
iPhone 14 и 14 Plus
Экран. Новые iPhone 14 и 14 Plus сохранили дизайн предыдущего поколения. Они доступны в размере 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, получили дизайн в пяти цветах.
Компания утверждает, что у iPhone 14 Plus — лучшее время автономной работы среди всех iPhone. В смартфонах остался прошлогодний чипсет A15 Bionic и 5-ядерный графический процессор.
Обе модели имеют дисплеи Super Retina XDR с OLED технологией, которая поддерживает 1200 нит пиковой яркости.
Камера. Apple утверждает, что качество изображения при слабом освещении улучшилось на 49%. На передней панели камеры есть ультраширокая и новая 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,5 и сенсорной стабилизацией. Также есть новая 12-мегапиксельная камера TrueDepth с автофокусом вокруг передней панели. Видеозапись также получила новый режим стабилизации под названием Action Mode.
Связь со спутниками. Обе модели поддерживают функцию экстренного вызова SOS, использующего способ экстренного обмена сообщениями через спутниковую связь в случае, когда пользователь находится вне зоны действия сотовой связи. Также можно использовать приложение «Локатор», чтобы делиться геоданными, не отправляя сообщения.
Цена. Стоимость стандартной модели iPhone 14 начинается от 799 долларов, а 14 Plus — от 899 долларов. Если стандартная модель будет доступна с 16 сентября, то Plus версия выйдет в продажу 7 октября.
iPhone 14 Pro и Pro Max
Внешний вид. «Челка» на экране у модели iPhone 14 Pro будет заменена вырезом в форме таблетки, в котором разместятся компоненты Face ID и второй круглый вырез для фронтальной камеры.
Apple переместила датчик приближения за дисплей, и теперь оповещения будут появляться из новой «таблетки». Компания называет эту систему Dynamic Island (динамический остров).
Экран и новые функции. Диагональ экрана устройств не изменилась — 6,1 и 6,7 дюйма. Как iPhone 14 Pro, так и 14 Pro Max будут иметь постоянно включенный дисплей, работающий с новой функцией виджета на экране блокировки в iOS 16. Он будет показывать такую информацию, как напоминания, события календаря и погоду, без необходимости включать iPhone. Также добавлено состояние сна для обоев iOS 16, которое затемняет их, чтобы расходовать меньше заряда аккумулятора.
Связь со спутниками и функция определения ДТП, получившая название Crash detection, также здесь.
Свойства. Внутри моделей iPhone 14 Pro есть чип Apple A16 Bionic, сосредоточенный на энергоэффективности, дисплее и камере. Шестиядерный центральный процессор, убеждает Apple, на 40% быстрее конкурентов, а пятиядерный графический процессор подходит для игр и приложений с интенсивной графикой и способен выполнять почти 17 триллионов операций в секунду.
Камера. Впервые в истории iPhone будет 48-мегапиксельная камера. Она имеет почти вдвое улучшенные возможности снимков в условиях слабого освещения, используя четырехпиксельный датчик с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм.
Еще камера содержит сверхширокоугольный модуль (с функцией макросъемки) и телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением. Вспышка была переделана. Она стала вдвое ярче и подстраивает интенсивность в зависимости от фокусного расстояния съемки.
Камера поддерживает съемку в формате Apple ProRAW и видеозапись в кинематографическом режиме с разрешением 4K и частотой 30 или 24 к/с.
Цена. Новые смартфоны Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут доступны для предварительного заказа с 9 сентября, а их фактические продажи начнутся с 16 сентября. Цена iPhone 14 Pro стартует с отметки $999, а за iPhone 14 Pro Max придется заплатить от $1099.
Поделиться новостью