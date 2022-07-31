Apple планирует завоевать автомобильный рынок: CNBC раскрыла интересные детали — Finance.ua

Apple планирует завоевать автомобильный рынок: CNBC раскрыла интересные детали Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Apple планирует завоевать автомобильный рынок: CNBC раскрыла интересные детали

Согласно заявлениям издания CNBC, амбиции Apple уже можно заметить в новом поколении CarPlay. Речь идет о том, что новая версия системы позволяет автопроизводителям установить цифровой пользовательский интерфейс на всех внутренних экранах, включая спидометр и датчики расхода топлива, пишет CNBC

Издание утверждает, что новый CarPlay поможет автопроизводителям более эффективно продавать автомобили. И уже сейчас, по данным Apple, 98% новых автомобилей в США поставляются с CarPlay. Статистические данные также показывают, что 79% покупателей готовы купить новый автомобиль, если в нем будет только программное обеспечение Apple.

Как это связано с Apple Car

В CNBC уверены, что фактически у автопроизводителей есть выбор — вкладываться в разработку собственного ПО или устанавливать CarPlay, тем самым отказываясь от части возможного дохода. При этом важно, что Apple не берет плату за CarPlay, но в будущем все может измениться.

Старший аналитик AutoForecast Solutions Конрад Лейсон считает, что в ближайшее время автопроизводителям будет нелегко, ведь их рынок просто обязывает создавать программное обеспечение, чтобы не оставаться позади.

Эксперты уверены, что рынок программного обеспечения для автомобилей будет ежегодно расти на 9% к 2030 году, что гораздо быстрее, чем в целом вся автомобильная промышленность. К этому времени объем продаж программного обеспечения для автомобилей может достичь 50 млрд долларов.

Становится очевидным, что «яблочники» заинтересованы в автомобильном рынке. Apple планирует и там добиться успеха, поскольку уже сейчас та же General Motors получает около 2 миллиардов долларов в год от подписки на авто: согласно прогнозам компании, доход GM от этого может возрасти до 25 миллиардов долларов к 2030 году.

Apple заявляет, что такие крупные бренды как Honda, Nissan и Renault не рады поддержке нового CarPlay. Только некоторые автопроизводители анонсировали модели, которые будут поддерживать новую новую версию системы, а большинство из них вообще ничего не говорят о ПО от Apple.

Представитель Mercedes Benz заявил CNBC, что внутри компании «оцениваются все потенциально значимые новые технологии и функции». А в Land Rover работают с Apple, «чтобы узнать, как компания может стать частью ее информационно-развлекательной системы».

Что говорят аналитики

Ранее Марк Гурман из Bloomberg в одной из своих ежедневных рассылок выразил уверенность, что представленный новый CarPlay — важный шаг к появлению Apple Car. Компания всегда готовила программную основу перед появлением новой категории устройств, этим же основой и может быть обновлен CarPlay.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.