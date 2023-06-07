Apple планирует масштабное расширение фирменных магазинов в Азии, Европе и США — Finance.ua
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Apple планирует масштабное расширение фирменных магазинов в Азии, Европе и США

Фондовый рынок
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Apple планирует масштабное расширение фирменных магазинов в Азии, Европе и США
Apple планирует масштабное расширение фирменных магазинов в Азии, Европе и США
Компания Apple формирует планы расширения и обновления своей розничной сети, с целью расширить присутствие в Китае и других регионах Азии, а также увеличить количество своих магазинов в США и Европе.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В компании обсуждают открытие к 2027 году 15 новых магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 5 — в Европе и на Ближнем Востоке и 4 дополнительных торговых точек в США и Канаде. Дополнительно планируется открыть шесть обновленных магазинов в Азии, девять в Европе и 13 в Северной Америке.
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В общей сложности компания планирует 53 новых или реконструированных магазина в течение следующих четырех лет. Суть в том, чтобы укрепить бренд Apple на растущих рынках, таких как Индия, а также предоставить потребителям в США и Европе более качественный опыт.
Данные: Bloomberg
Данные: Bloomberg
Основное направление расширения — Азиатско-Тихоокеанский регион, где к 2027 году планируется открыть 21 новый или обновленный магазин. Но программа также включает в себя и американский и европейский рынки.
Данные: Bloomberg
Данные: Bloomberg
У Apple есть четыре типа торговых точек. Обычные магазины обычно приносят более $40 млн в год, тогда как магазины Apple Store+ приносят свыше $45 млн. Флагманские магазины свыше $75 млн, а флагманские+ свыше $100 млн в год.

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