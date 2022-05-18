Apple может добавить в грядущий гибкий iPhone цветной дисплей E-Ink — Finance.ua
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Apple может добавить в грядущий гибкий iPhone цветной дисплей E-Ink

18.05.2022, 00:47Технологии&Авто
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Apple может добавить в грядущий гибкий iPhone цветной дисплей E-InkApple может добавить в грядущий гибкий iPhone цветной дисплей E-Ink
По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, Apple может применить цветной дисплей на электронной бумаге E-Ink в своих будущих устройствах. В частности, сейчас компания изучает возможность оборудовать таким дисплеем грядущий гибкий iPhone.
Об этом пишет 9to5mac.
Apple заинтересовали возможности технологии, поскольку цветные дисплеи на электронных чернилах особенно хорошо подходят для дополнительного экрана с низким энергопотреблением в устройствах с гибким форм-фактором.
Несмотря на то, что в настоящее время Apple не имеет в своем ассортименте гибких гаджетов, уже давно ходят слухи, что компания рассматривает возможность создания iPad в форм-факторе книжки.
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Еще в феврале этого года аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг и редактор издания Bloomberg Марк Гурман сообщили, что Apple ведет работу над созданием сложного гибрида iPad и MacBook, оснащенного гибким 20-дюймовым дисплеем.
Кстати, уже сейчас Samsung активно развивает свою линейку гибких устройств. Так, недавно компания представила именно гибрид планшета и ноутбука под названием Flex Note. В разложенном виде устройство смахивает на большой планшет, однако оно легко превращается в ноутбук с сенсорной клавиатурой — достаточно лишь «сломать» гаджет посередине.
Решения с E-ink экраном Samsung предлагать не спешит. Смартфон Galaxy Fold оснащен дополнительным 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, благодаря чему в сложенном состоянии он напоминает обычный смартфон, а в разложенном — планшет. Для такого дизайна E-Ink дисплей вряд ли подойдет. А вот смартфон Galaxy Flip в формате «жабки» имеет дополнительный OLED-экран размером чуть больше дюйма и его можно было бы заменить на E-Ink.
По материалам: Телеканал 24
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