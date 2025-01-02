Apple дает скидки на iPhone в Китае на фоне усиления конкуренции — Finance.ua
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Apple дает скидки на iPhone в Китае на фоне усиления конкуренции

Фондовый рынок
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Компания Apple объявила о редких скидках до 500 юаней ($68,50) на свои последние модели iPhone в Китае, стремясь сохранить свою долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны местных производителей, таких как Huawei.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Четырехдневная акция, которая продлится с 4 по 7 января, распространяется на несколько моделей iPhone при использовании определенных методов оплаты, указано на официальном сайте компании.
Флагманская модель iPhone 16 Pro, которая стоит от 7999 юаней, и iPhone 16 Pro Max с начальной ценой 9999 юаней получат максимальную скидку в 500 юаней. Модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут дешевле на 400 юаней.
Скидки вводятся на фоне осторожности потребителей относительно расходов из-за замедления экономики Китая и дефляционного давления: в ноябре уровень потребительской инфляции достиг пятимесячного минимума.
Apple сталкивается с уменьшением своей доли на китайском рынке смартфонов, который является самым большим в мире. Местные производители значительно усилили конкуренцию, особенно Huawei, возобновившая позиции в премиум-сегменте в августе 2023 года благодаря использованию локально произведенных чипов. Huawei недавно снизила цены на несколько высококлассных устройств, в том числе смартфоны, до 3 000 юаней на одной из ведущих китайских онлайн-площадок.
Apple на короткое время выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае во втором квартале 2024 года, но возобновила позиции в третьем. Однако продажи iPhone в Китае в третьем квартале снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи Huawei выросли на 42%, по данным исследовательской компании IDC.
Акция Apple также включает в себя скидки в размере 200−300 юаней на более старые модели iPhone и другие категории продукции, такие как ноутбуки MacBook и планшеты iPad. Для получения скидки клиенты должны использовать определенные способы оплаты, в частности, WeChat Pay или Alipay.
По материалам:
Економічна Правда
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