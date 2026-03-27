Аппарат ВРУ урегулировал вопрос управления недвижимостью стоимостью 32 млн грн

Аппарат ВР и Управление делами ВРУ приняли ряд мер по выполнению рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита эффективности управления объектами государственной собственности и осуществления органами, обеспечивающими деятельность Верховной Рады Украины, публичных закупок.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

В частности, оформлены права на государственное имущество и урегулирована часть земельных вопросов.

Напомним, в ходе аудита было установлено отсутствие зарегистрированных прав Аппарата на 33 здания и сооружения, а также правоустанавливающих документов на четыре земельных участка. По результатам аудита Счетная палата предоставила 14 рекомендаций.

На их выполнение обеспечена государственная регистрация прав на 27 объектов недвижимости общей стоимостью более 32 млн грн, а также внесены сведения в Государственный земельный кадастр по отдельным земельным участкам.

Продолжается работа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество базы отдыха «Конча-Заспа», а также прорабатывается вопрос изменения целевого назначения ряда земельных участков в Киеве.

Кроме того, списано непригодное к использованию имущество и рассматриваются изменения организационно правовой формы отдельных предприятий, которые находятся в управлении Аппарата ВРУ.

В то же время, Счетная палата отмечает безосновательное промедление с выполнением отдельных рекомендаций центральными органами исполнительной власти, а также нерешение отдельных земельных вопросов Киевским городским советом.

Следовательно, сейчас выполнены пять рекомендаций аудиторов, семь — в процессе выполнения, две — не начаты. Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать общество о состоянии их реализации.

