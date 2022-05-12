App Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

App Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежи

Сегодня 23:55Финтех и Карты
14
App Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежиApp Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежи
В начале марта компания Apple прекратила продажи iPhone и другой продукции в россии, а отныне больше не принимает оплату через мобильные платежи.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка», — отмечает министр.
Читайте также
Известно, что Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что магазин приложений «App Store», разработанный компанией «Apple» для смартфонов «iPhone», начал удалять популярные приложения российских компаний, попавших под действие санкций: клиент-банки, навигация, заказ такси, еды и т.д.
Место для вашей рекламы
Напомним, недавно из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка.
Также ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предположил, что если бы Apple и Google включили уведомление о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, то потребители услуг Apple быстро убедили бы свои правительства закрыть небо над Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.