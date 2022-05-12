App Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежи — Finance.ua

App Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежи

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App Store в рф больше не принимает оплату через мобильные платежи

В начале марта компания Apple прекратила продажи iPhone и другой продукции в россии, а отныне больше не принимает оплату через мобильные платежи.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка», — отмечает министр.

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Известно, что Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что магазин приложений «App Store», разработанный компанией «Apple» для смартфонов «iPhone», начал удалять популярные приложения российских компаний, попавших под действие санкций: клиент-банки, навигация, заказ такси, еды и т.д.

Напомним, недавно из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка.

Также ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предположил, что если бы Apple и Google включили уведомление о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, то потребители услуг Apple быстро убедили бы свои правительства закрыть небо над Украиной.

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