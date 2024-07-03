AnTuTu опубликовала свежий рейтинг удовлетворенности Android-смартфонами — Finance.ua

AnTuTu опубликовала свежий рейтинг удовлетворенности Android-смартфонами Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

AnTuTu опубликовала свежий рейтинг удовлетворенности Android-смартфонами

Команда AnTuTu опубликовала новый рейтинг смартфонов на базе операционной системы Android, основанный на удовлетворенности пользователей.

Лидером в июне текущего года оказался смартфон Honor Magic6 Ultimate Edition, уровень удовлетворенности которым составляет 98.13%.

На втором месте размещается складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro, который в прошлом месяце был лидером. Он получил 97,45% положительных отзывов. На третьем месте оказался Honor Magic V2 с результатом 97,44%.

В мае в топ-10 входили четыре модели флагманов Samsung — Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, однако в новом рейтинге остались только Galaxy S24 Plus и Galaxy S23 Ultra.

iLenta По материалам:

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