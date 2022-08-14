Антибиотики по электронному рецепту: четыре фейка о новых правилах продаж — Finance.ua

Антибиотики по электронному рецепту: четыре фейка о новых правилах продаж Сегодня 08:08 — Личные финансы

Антибиотики по электронному рецепту: четыре фейка о новых правилах продаж

С 1 августа в Украине заработала продажа антибиотиков по электронному рецепту. И вокруг новых правил уже успели появиться мифы.

В Минздраве продолжают делиться важной и актуальной информацией для украинцев на своей официальной странице в фейсбуке. В этот раз медики обратили внимание на новые правила отпуска антибиотиков, начавшие действовать с 1 августа. Теперь подобные препараты можно приобрести только по электронному рецепту, так что возникло немало фейков о том, как это будет происходить.

Министерство здравоохранения опровергает наиболее распространенные мифы. Как на самом деле происходит предоставление электронных рецептов на антибиотики, смотрите в удобном формате:

1. Миф: может произойти утечка данных из электронной системы здравоохранения. Электронная система здравоохранения обладает высокой защищенностью. С начала войны во время хакерских атак на украинские электронные системы данных и документооборота ее не удалось взломать. А до войны — и подавно. Только врач имеет доступ к личным данным пациента с его согласия.

2. Миф: благотворительные фонды и организации по-прежнему могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта. Они по-прежнему смогут покупать лекарства непосредственно у дистрибьюторов без е-рецептов.

3. Миф: во время лечения в стационаре для получения рецепта на антибиотики нужно будет обратиться к семейному врачу. Пакетом стационарного лечения по программе медицинских гарантий предусматривается обеспечение пациента лекарственными средствами, в частности антибиотиками. Для назначения последних выписывать рецепт не нужно. Эти лекарства гарантированно покрываются государственными средствами и должны быть предоставлены пациенту на бесплатной основе.

Однако в исключительных ситуациях, когда пациент в стационаре нуждается в антибактериальном препарате, не предусмотренном Нацперечнем основных лекарственных средств, лечащий врач сможет выписать ему рецепт.

Миф 4: В населенных пунктах без больниц нельзя будет получить рецепт антибиотиков. В населенных пунктах, где нет больниц, а есть фельдшерские пункты, выписать рецепт на антибиотик сможет фельдшер на время переходного периода.

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