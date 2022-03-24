Anonymous взломали Центробанк рф и обещают обнародовать 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные — Finance.ua
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Anonymous взломали Центробанк рф и обещают обнародовать 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные

Сегодня 09:50Финтех и Карты
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Хакеры из международной группы Anonymous продолжат мстить россии за то, что она пошла войной против Украины. Очередные «трофеи» — взломанные сайты Центробанка рф, а также трех сетей магазинов.
В частности, благодаря взлому Центробанка россии удалось получить 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные сделки. Эти документы хакеры обещают обнародовать в течение 48 часов.
Anonymous взломали Центробанк рф и обещают обнародовать 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные
Anonymous также взломали российские сайты компаний, которые отказываются уходить с рынка России — гипермаркеты «Ашан», строительные магазины «Леруа Мерлен», магазины спорттоваров Decathlon.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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