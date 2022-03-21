Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, продолжающих сотрудничать с рф — Finance.ua

Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, продолжающих сотрудничать с рф

Сегодня 14:40 — Фондовый рынок

Хактивисты дали 48 часов на то, чтобы зарубежные компании покинули рф, и призвали их прекратить содействие финансированию войны.

Anonymous сообщили в Twitter, что те международные компании, которые продолжают вести бизнес на территории россии, станут их «мишенями».

Хактивисты запостили файл с логотипами 41 компании, которые продолжают работать в россии.

«Призываем все компании, которые продолжают работать в россии, платят налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из россии! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из россии, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!» — подписали хакеры иллюстрацию.

О каких компаниях идет речь? Судя по всему, хакеры угрожают атаковать веб-ресурсы этих компаний, среди которых такие гиганты, как Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG и т.д.

Среди прочих журналисты заметили логотип американской компании Cloudflare, которая не только обеспечивает доставку контента пользователям на той или иной территории, но и обеспечивает защиту от DDoS-атак и защиту DNS-серверов, где хранятся IP-адреса самых разных сайтов. Напомним, что несколько компаний, предоставляющих программно-аппаратные продукты для защиты от ДДОС-атак, ушли с российского рынка. Первой с рф прекратила сотрудничество Netscout.

В списке есть и американская Citrix Systems, занимающаяся созданием VR-продуктов, компьютерных сетей, облачных хранилищ, гипервизора Xen.

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