Анонсированные взносы в Фонд поддержки энергетики превысили 1 млрд евро, — Минэнерго — Finance.ua
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Анонсированные взносы в Фонд поддержки энергетики превысили 1 млрд евро, — Минэнерго

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Общий объем обязательств доноров по грантовым вкладам в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 1 млрд евро.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства энергетики.
Денежные средства Фонда направляются на восстановление разрушенной россией энергетической инфраструктуры и обеспечение неотложных потребностей общин в электроснабжении.
«Искренне благодарны партнерам за солидарность в столь необходимой для всей Украины поддержке нашей энергетики, а также Секретариату Энергетического Сообщества за помощь в поиске необходимого оборудования, организации закупок», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
За время своего функционирования он стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности, отметили в министерстве.
Донорами Фонда выступают государственный и частный сектор почти всех стран ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
По материалам:
РБК-Україна
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