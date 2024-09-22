Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото) — Finance.ua
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Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото)

Технологии&Авто
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Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото)
Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото)
Компания Anker представила новую компактную беспроводную колонку под названием Soundcore Select 4 Go.
Об этом сообщает издание Notebookcheck.
Модель оснащена 1,75-дюймовым динамиком с исходящей мощностью 5 Вт. Колонка обеспечивает до 20 часов работы в режиме просмотра.
Также заявлено, что батарея устройства сохранит 95% производительности после 300 циклов, а кнопки выдерживают до 3000 нажатий.
Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото)
Для подключения Soundcore Select 4 Go использует Bluetooth 5.4 с радиусом действия 30 метров. Новинка поддерживает беспроводное стерео соединение (одна колонка воспроизводит левый аудиоканал, а другая — правый).
Soundcore Select 4 Go получила сертификацию IP67 с защитой от воды и пыли. Колонку можно использовать на улице.
Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото)
Она также имеет эквалайзер для настройки звука. Модель поставляется с 60-сантиметровым кабелем USB-A на USB-C.
Anker Soundcore Select 4 Go уже можно купить за $24.
По материалам:
mezha.media
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