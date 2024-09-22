Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото) — Finance.ua

Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото) Сегодня 02:08 — Технологии&Авто

Anker выпустит новую портативную колонку, которая будет автономно работать 20 часов (фото)

Компания Anker представила новую компактную беспроводную колонку под названием Soundcore Select 4 Go.

Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Модель оснащена 1,75-дюймовым динамиком с исходящей мощностью 5 Вт. Колонка обеспечивает до 20 часов работы в режиме просмотра.

Также заявлено, что батарея устройства сохранит 95% производительности после 300 циклов, а кнопки выдерживают до 3000 нажатий.

Для подключения Soundcore Select 4 Go использует Bluetooth 5.4 с радиусом действия 30 метров. Новинка поддерживает беспроводное стерео соединение (одна колонка воспроизводит левый аудиоканал, а другая — правый).

Soundcore Select 4 Go получила сертификацию IP67 с защитой от воды и пыли. Колонку можно использовать на улице.

Она также имеет эквалайзер для настройки звука. Модель поставляется с 60-сантиметровым кабелем USB-A на USB-C.

Anker Soundcore Select 4 Go уже можно купить за $24.

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