Anker выпустила ультракомпактную зарядную станцию ​​C300X DC: 3 кг веса и 288 Вт-ч емкости — Finance.ua

Anker выпустила ультракомпактную зарядную станцию ​​C300X DC: 3 кг веса и 288 Вт-ч емкости Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Anker выпустила ультракомпактную зарядную станцию ​​C300X DC: 3 кг веса и 288 Вт-ч емкости

Компания Anker представила две новые зарядные станции — Anker SOLIX C300X DC и Anker SOLIX C300X, которые появляются на украинском рынке в декабре.

Зарядная станция Anker SOLIX C300X DC позиционируется как «инструмент энергонезависимости» для путешествий (от автомобильных до пеших), которую удобно носить с собой благодаря встроенной ручке, плечевому ремню и вертикальному корпусу.

Модель оснащена USB A, USB Type-C с мощностью до 140 Вт, автомобильным разъемом 12 В и построена на основе современных LFP-элементов (последние должны обеспечить длительный срок службы, безопасность, мощность и легкость).

Вес C300X DC составляет менее 3 кг (при мощности 300 Вт и емкости 288 Вт-ч), этого достигли, убрав инвертор и розетку переменного тока. Также на станции предусмотрен выдвижной фонарь с круговым освещением.

Что касается модели Anker SOLIX C300X, то она дублирует опции предшественницы, однако имеет больший корпус и вес более 4 кг. Зарядная станция оснащена инвертором с исходящей мощностью 300 Вт (600 Вт в пиковом режиме), тремя розетками постоянного тока, портами USB Type-C (два из которых имеют мощность 140 Вт), одним портом USB Type-A, а также одной вспомогательной розеткой постоянного тока на 120 Вт.

Фонарик здесь тоже есть, однако выполнен в виде светодиодной полосы в верхней части фронтальной панели, тогда как ручка составляет часть корпуса (есть также специальные подвесные кронштейны).

Обе модели имеют интерактивные дисплеи, информирующие о состоянии заряда, режиме работы, задействованных портах и ​​т.д. Заряжать станции можно как от розетки, так и от солнечных панелей или автомобильной сети 12 В с помощью «прикуривателя».

C300X DC обойдется по цене от 9500 грн, тогда как C300X — от 11 499 грн. Продажи в Украине стартуют в декабре.

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