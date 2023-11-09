Anker выпустила портативную зарядную станцию ​​Anker SOLIX C1000 — Finance.ua

Anker выпустила портативную зарядную станцию ​​Anker SOLIX C1000 Сегодня 03:43 — Фондовый рынок

Anker выпустила портативную зарядную станцию ​​Anker SOLIX C1000

Устройство получило название Anker SOLIX C1000. Оно предлагает емкость 1056 Вт/18 000 Вт. Стоимость составляет £250 и €300 соответственно. Дополнительно можно купить солнечную батарею на 100 Вт или 200 Вт.

Новинка оснащена литиево-железофосфатным (LiFePO4) аккумулятором, который можно расширить до 2112 Втч с помощью дополнительного блока питания. В устройстве предусмотрено четыре выхода переменного тока, порты USB-C мощностью 100 Вт и 30 Вт, два порта USB-A.

На полную зарядку Anker SOLIX C1000 требуется всего один час. Управлять устройством можно через приложение.

iLenta По материалам:

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