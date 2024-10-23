Android-смартфоны с новым процессором Snapdragon могут запускать ПК-игры — Finance.ua

Android-смартфоны с новым процессором Snapdragon могут запускать ПК-игры 23.10.2024, 01:30 — Фондовый рынок

Android-смартфоны с новым процессором Snapdragon могут запускать ПК-игры

Инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в X видео, в котором наглядно демонстрируется мощность нового чипа Snapdragon 8 Elite.

Еще не анонсированный флагман Realme GT7 Pro, который одним из первых получит новый чипсет, не только воспроизводит ААА-экшен Assassins Creed Black Flag в 60 кадрах в секунду, но и транслирует контент беспроводным образом на телевизор.

«Это видео показывает, что realme GT 7 Pro способен даже справиться с крупными ААА-тайтлами с поразительной графикой и частотой кадров. Он оснащен Snapdragon 8 Elite, что указывает на то, что realme полностью оптимизировала этот чипсет. Ждем официального релиза», — пишет Ice Universe.

Snapdragon 8 Elite, ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4, был представлен ранее на этой неделе. Он выполнен по 3 нм техпроцессу (как и новейший процессор Аpple), стал до 45% более мощным и до 27% более энергоэффективным, поддерживает трассировку лучей и мощную графику Adreno 830.

В первых тестах Snapdragon 8 Elite оказался на 41% быстрее Snapdragon 8 Gen 3 и вдвое быстрее Apple A18 Pro, который установлен в iPhone 16 Pro Max. С MediaTek Dimensity 9400, еще одним флагманским чипом нового поколения, они примерно на одном уровне.

Первые смартфоны из Snapdragon 8 Elite будут представлены к концу этого месяца. realme GT7 Pro — один из них. Также чипсет появится в Galaxy S25, Xiaomi 15, OnePlus 13 и других Android-флагманах.

УНІАН По материалам:

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