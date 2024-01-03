Android будет сообщать, что пора заменить аккумулятор — Finance.ua

Android будет сообщать, что пора заменить аккумулятор Сегодня 22:52 — Технологии&Авто

Android будет сообщать, что пора заменить аккумулятор

Современные смартфоны поддерживаются производителями в течение довольно длительного времени.

Проблема только в том, что из-за деградации батареи пользоваться одним гаджетом много лет проблематично, если вообще реально. Постепенно телефон теряет заряд батареи и автономность, соответственно, у него тоже падает. При этом понять, когда нужно заменить аккумуляторную батарею гаджета, довольно затруднительно, ведь сторонний софт дает лишь приблизительную оценку и часто ошибается в результатах. Но в Google планируют это исправить.

Журналисты из Android Authority сообщили, что в декабре прошлого года компания Google представила новую страницу «Информация о батарее» в «Настройках» смартфона.

На этой странице отображается информация о дате изготовления батареи и количестве циклов зарядки аккумулятора — эти данные операционная система Android 14 получает от новых API.

Впрочем, система получает доступ не только к этим данным — Android 14 получает сведения о состоянии батареи, дате первого использования гаджета, статистике зарядки и состоянии здоровья аккумулятора.

Возможно, в будущем Android 15 данная функция будет работать полноценно, собирая данные об аккумуляторе, и сообщать пользователю, что пора его заменить — в системе даже есть иконки, ответственные за соответствующие сообщения.

iLenta По материалам:

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