Android 16 улучшит качество камер в сторонних приложениях — Finance.ua
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Android 16 улучшит качество камер в сторонних приложениях

Технологии&Авто
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Android 16 улучшит качество камер в сторонних приложениях
Android 16 улучшит качество камер в сторонних приложениях
Google добавит новый API, позволяющий включать ночной режим не только в стоковой камере, но и в камерах сторонних приложений.
Это означает, что, снимая фото прямо в условном Telegram, вы будете пользоваться такими же улучшениями ночных фотографий, как если бы снимали на основную камеру. Приложение будет понимать, что освещения недостаточно, включать ночной режим, и качество снимка станет выше.
На некоторых смартфонах эта функция уже доступна во время съемки в Instagram: например, на Pixel 6 и старше, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. По мере распространения функция перейдет и на другие устройства, которые будут поддерживать Android 16.
Android 16 улучшит качество камер в сторонних приложениях
Вообще это только одна из частей фреймворка Camera Extensions Android, который даст сторонним приложениям доступ к продвинутым функциям основных камер: боке в портретах, «подтяжки лица» и всего такого. Поэтому качество ваших фотографий во многом будет зависеть от того, как быстро разработчики приложений этот фреймворк поддержат. Если Instagram очевидно будет в первых рядах, то ожидание улучшений в условных камерах Telegram может занять время.
По материалам:
iTechua
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