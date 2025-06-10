Андрей Трушковский предсказал обвалы рынка США: как работает авторский алгоритм — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Андрей Трушковский предсказал обвалы рынка США: как работает авторский алгоритм Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Андрей Трушковский предсказал обвалы рынка США: как работает авторский алгоритм

Можно ли заранее предсказать серьезные колебания на финансовых рынках, такие как обвальные падения фондовых индексов? И способны ли алгоритмы, построенные на техническом анализе и отслеживании поведения крупных капиталов, дать нам это ценное предупреждение?

Рассмотрим случай, привлекающий внимание финансового сообщества: точный прогноз нескольких недавних случаев наибольшего падения фондового рынка США — 28 февраля, 10 марта и начала апреля 2025 года, сделанный аналитиком, инвестором и криптоинтузиастом Андреем Трушковским — украинцем, который сейчас живет и работает в США.

28 февраля 2025 г. фондовый рынок США пережил значительное снижение, которое Трушковский предсказал заранее. Он обнародовал видео на своей странице в TikTok , где накануне подробно рассказал о сигналах, зафиксированных его алгоритмом, указывающим на дальнейшую коррекцию. Прогноз оказался точным: 28 февраля индекс S&P 500 потерял более 2% за день, а Nasdaq упал на 2,7%, что вызвало резонанс в финансовом сообществе.

Как объясняет Трушковский, в своих прогнозах он опирается на авторский алгоритм, разработанный его бизнес-партнером, построенный на анализе поведенческих паттернов крупного капитала, межрыночных сигналов и исторических корреляций. За несколько дней до 28 февраля он стал показывать нестандартные сигналы по ключевым индикаторам, так что 23 февраля Андрей неоднократно публично отметил неизбежное падение на всех рынках, которое произойдет с 24 по 28 февраля, после чего до 6 марта будет коррекция этого падения и дали рынки пойдут вниз еще раз.

10 марта 2025 года фондовый рынок США снова оказался под давлением: ключевые индексы завершили торги с существенным снижением. Трушковский также обнародовал предупреждение о возможной коррекции — видео на TikTok быстро набрало просмотры, а сам прогноз подтвердился с точностью до дня. В день падения индекс Nasdaq снизился более чем на 3%, S&P 500 потерял 2,4%, а рынок отреагировал всплеском волатильности, что также задело криптовалютный сегмент. Bitcoin и Ethereum показали резкие движения вниз, а некоторые альткойны, включая XRP, отреагировали снижением на фоне роста панических настроений.

график индекса S&P 500 — скриншот с аккаунта Андрея Трушковского на Trading View

За 48 часов до снижения модель выдала четкий сигнал о перегретости рынка и возможном «вбрасывании» ликвидности крупными игроками с целью фиксации прибыли. Эти предупреждения позволили части инвесторов своевременно скорректировать позиции и минимизировать потери. В начале апреля фондовый рынок США испытал очередное резкое снижение, которое Трушковский также предвидел за несколько дней, опубликовав в своих соцсетях предупреждение: в своем обращении аналитик обратил внимание на рост синхронных негативных сигналов с фондового и криптовалютного рынков. По его словам, именно такая динамика часто предваряет масштабные колебания. Прогноз оправдался: основные индексы, в частности, S&P 500 и Nasdaq, потеряли значительные позиции уже в первые дни апреля.

Видео Трушковского, опубликованные в этот период, приобрели вирусный эффект среди криптотрейдеров, многие из которых начали отслеживать его видение рынка как инструмент раннего реагирования. Комментаторы отметили точность не только по дате, но и сопутствующим признакам: коррекция действительно совпала с увеличением давления на крупные техкомпании и изменениями на рынке облигаций. «Наш алгоритм — это математическая модель, которая на основе квантовой математики вычисляет данные, которые дает нам рынок. Нам удалось найти „трещину“ в системе оценки вероятностей того, куда пойдет цена, — объясняет Андрей. — По нашей системе мы можем прогнозировать движение цены, как погоду — на месяцы и даже годы вперед, применяя вместе с алгоритмом свой эмпирический опыт, анализ и критическое мышление».

Кстати, также он заранее предсказал, что независимо от того, кто выиграет на выборах в США, рынки взорвутся, а в конце 2024 года все очень сильно упадет. Так и произошло. По его убеждению, это еще раз доказывает то, что все эти «падения» можно просчитать с помощью математики.

Андрей Трушковский продолжает публиковать рыночную аналитику в открытом доступе — в своих соцсетях и утверждает, что его цель — повысить прозрачность процессов на рынке и дать индивидуальным инвесторам инструменты, ранее доступные только институционалам.

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