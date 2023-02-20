Аналог Bestchange в Украине: где найти безопасный криптообменник — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Аналог Bestchange в Украине: где найти безопасный криптообменник Сегодня 09:50 — Криптовалюта

Где украинцам искать криптообменники: есть ли сервисы-аналоги Bestchange

Рынок криптовалют в 2022-м испытал влияние внешних факторов. Помимо мировых экономических проблем ключевыми факторами негативного развития индустрии стали вооруженная агрессия московии против Украины и претензии Китая к Тайваню. Последнее отразилось на состоянии рынка полупроводников, а уже он привел к проблемам поставки готовой продукции и электронных компонентов, необходимых для майнинга.

Несмотря на это, индустрия криптовалют чувствует себя довольно хорошо. По информации Statista , по состоянию на 2022-й в мире насчитывается более 257 млн ​​владельцев цифровой валюты. Помимо традиционного Bitcoin, пользователи активно инвестируют в:

Doge;

Solana;

Ethereum;

Tether;

BNB.

Сегодня уже никого не удивишь наличием криптовалютных кошельков и средств у них. Люди активно скупают цифровые валюты и используют их для транзакций в Интернете, тем более что даже банки поддерживают их.

Единственной значимой проблемой остается выбор обменников в которых производится конвертация между фиалом и криптовалютами. Особенно это касается украинцев, которые до 24 февраля пользовались в том числе московитскими сервисами.

Как изменился рынок криптообменников во время войны?

Все цивилизованные страны мира осудили немотивированную вооруженную агрессию московии против Украины. Это привело к политическим и экономическим последствиям, в первую очередь — для московитов. Именно так, после первых отключений банковской системы от SWIFT, большинство платежных сервисов и даже криптовалютных обменников отказались от работы с деревянной валютой.

Изменилось ли что-то для мирового сообщества и обменников криптовалюты в целом? Практически нет. Доход от транзакций остался на уровне показателей 2021-го, что свидетельствует о низком влиянии восточноевропейского региона на общий рынок криптовалюты. Но, несмотря на это, даже в 2022-м Украина развивает собственную индустрию, выпуская NFT и продавая их за границу.

Влияет ли это на общий рынок? Да, отчасти. Для всех транзакций используется криптовалюта , которую нужно либо майнить, либо конвертировать. Для последнего нам нужны надежные и лояльные криптообменники, которые принимают гривну и работают с банками или платежными системами.

На практике оказалось, что большинство мировых лидеров по обмену криптовалют могут и хотят работать с нашим рынком. Они предлагают украинским пользователям и бизнесу:

адекватные условия конвертации валют;

удобный интерфейс;

стабильная связь;

относительно невысокую комиссию (до 2 %);

скорые операции (до 30 мин).

Полезность Bestchange для пользователей криптовалюты?

Рынок криптовалют наиболее развит в регионах Азии, США и некоторых странах Западной Европы. В восточной части Европы эта индустрия не очень популярна, хотя за последние 5 лет нашла своего пользователя даже здесь.

Криптобиржи ориентированы больше на западный мир, чем на наш регион. Именно поэтому у желающих приобрести цифровую валюту возникают проблемы. А именно:

отсутствие адекватных централизованных рейтингов;

дефицит региональных рынков обмена;

ограничение по валютам или финансовым учреждениям;

проблемы с конвертациями гривны в криптовалюту;

высокие комиссии по транзакции.

Именно по этим причинам даже украинские пользователи до 24 февраля предпочитали москальский сервис Bestchange. Он частично нивелировал описанные проблемы и предоставлял доступ к разным обменникам всем желающим.

Этот мониторинговый сервис обратил внимание пользователей на систему рейтингов и актуальные курсы обмена. Однако его основная аудитория — это жители государства-агрессора, политика которой вне нашего понимания. Именно поэтому появился Scanbit и подобные ему альтернативные сервисы как в Украине, так и в других странах, которые более лояльно относятся к нашим пользователям.

Украинские сервисы для поиска криптообменников

В сети существует множество криптообменников, предлагающих свои услуги пользователям по всему миру. Они отличаются правилами обмена валют, регионами работы, надежностью и конкурентными преимуществами. Среди разнообразия сервисов достаточно трудно выбрать лучший, ведь нужно самостоятельно мониторить каждый.

Для того чтобы пользователям было проще конвертировать криптовалюту, появляются новые мониторинговые сервисы. В отличие от москальских они ориентируются на украинский внутренний рынок. То есть, пользуясь локальными сервисами, вы можете быть уверены в том, что комиссия по транзакции не пойдет на финансирование агрессора. Также, что средства будут зачислены на целевой счет вовремя и с подходящей комиссией.

Сегодня поговорим о Scanbit.

Особенности платформы:

Репутация. Сервис мониторит авторитетные медиаресурсы, связанные с финансовыми технологиями. Учитываются также положительные отзывы, рекомендации пользователей и авторов на украинских профильных порталах.

Функциональность. Ресурс исследует количество поддерживаемых валют, автоматизацию транзакций и финансовых операций, наличие P2P-обмена. На основе этой информации оценивается портал, и ему присваиваются баллы.

Безопасность. Мониторинг проверяет сервисы обмена в соответствии стандартов индустрии: наличие юридической регистрации, оферты и политики использования, применение https протокола, OWASP ZAP security scan test.

Публичность. Ресурс мониторит доступность информации и отзывы об обменниках в открытых источниках: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Telegram. Также учитывается показатели активности, количество пользователей и активность публикаций.

Удобство. Сервис анализирует показатели UX по следующим параметрам: детализированность отчетов, работа службы поддержки, индекс PageSpeed, кроссплатформенная адаптация.

На основе полученных баллов мониторинг выставляет оценку и формирует рейтинг. Таким образом, если вы решили купить или продать криптовалюту и не хотите тратить время на самостоятельное изучение сотни обменников с различнимы особенностями, можете воспользоваться Scanbit и в несколько кликов получить список сервисов по нужному направлению обмена и отсортировать его по пяти критериям. Обменивайте криптовалюту выгодно, быстро, удобно и помните о кибербезопасности.

Сканбіт По материалам:

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