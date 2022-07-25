Аналитики ждут Bitcoin по $28 000 — Finance.ua

Аналитики ждут Bitcoin по $28 000 Сегодня 19:12 — Финтех и Карты

Аналитики ждут Bitcoin по $28 000

Эксперты криптовалютного рынка дали прогноз по цене флагманской криптовалюты Bitcoin (BTC) на неделю.

Они отметили: стоимость виртуального актива может достичь ценовой отметки в $28 000 в преддверии того, как представители Федеральной резервной системы проведут очередное заседание.

Согласно официальным данным, члены ФРС соберутся вместе 26 и 27 июля 2022 года. На мероприятии будет обсуждаться вопрос повышения процентных ставок в связи с растущим уровнем мировой инфляции. Если представители организации примут решение поднять ставки на 0,75%, это произойдет в третий раз за текущий год.

По мнению аналитиков, подобные меры обязательно коснутся как традиционных, так и криптовалютных рынков. По их словам, факт того, что Bitcoin и эфириум восстановили свои ценовые уровни выше $22 000 и $1500, стало положительным сигналом и вызвало интерес со стороны отраслевых экспертов и трейдеров, сохраняющих оптимизм.

Напомним, рыночная капитализация криптовалют выросла на 15% за неделю — все благодаря обнародованию даты перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн.

Согласно данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, после обнародования даты слияния цена эфира выросла на 38.5%. На момент написания новости ЭТН торгуется за $1557. Вместе с ростом стоимости эфира увеличилась и общая капитализация рынка, поднявшись на 15% и достигнув текущей стоимости $1,051 триллиона.

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noworries По материалам:

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