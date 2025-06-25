Аналитики выделили ключевую причину роста главных криптовалют — Finance.ua
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Аналитики выделили ключевую причину роста главных криптовалют

Криптовалюта
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Аналитики выделили ключевую причину роста главных криптовалют
Аналитики выделили ключевую причину роста главных криптовалют
Цена ведущих криптовалют продолжает расти на фоне надежд инвесторов на сохранение перемирия между Ираном и Израилем. Так Bitcoin поднялся на 1,67% и достиг $106712, Ethereum прибавил 2,73% и торговался на уровне $2466, а Dogecoin вырос на 2,73% до $0,16. Хотя Bitcoin приблизился к отметке $106 000, это все еще на 4,75% меньше исторического максимума. Ethereum восстановился более чем к $2 400 и консолидировал позиции.
Доля Bitcoin на рынке выросла до 64,5%, в то время как доля Ethereum снизилась примерно на 9%. За последние сутки трейдеры, открывавшие короткие позиции, потеряли более $115 миллионов — именно столько было ликвидировано в падении. Открытый интерес по Bitcoin увеличился на 2,12% и превысил $70 миллиардов. В то же время более 60% трейдеров Binance, которые держат позиции по BTC, сейчас делают ставку на понижение.

Курс криптовалют к доллару 💵

Общий объем капитализации крипторынка достиг $3,28 триллиона, что на 1,13% больше предыдущих суток. Среди самых больших доходов за 24 часа аналитики выделяют криптовалюты Sei (+23,98%), Maple Finance (+21,80%) и SPX6900 (+13,76%). На фоне положительных настроений индекс страха и жадности Crypto Fear & Greed Index продолжает оставаться в зоне жадности.
Оптимизм инвесторов поддерживают заявления Дональда Трампа о действующем перемирии между Израилем и Ираном, хотя в СМИ периодически появляются сообщения о возобновлении боевых действий, что порождает сомнения в стабильности ситуации. На традиционных рынках в этот же день наблюдался рост: Dow Jones поднялся на 507 пунктов, S&P 500 — на 1,11%, а Nasdaq — на 1,43%.
Аналитики отмечают, что для дальнейшего роста Bitcoin необходимо завершать сутки выше $108 403. Некоторые крупные трейдеры, несмотря на положительный фон, усилили свои ставки на снижение Ethereum: один из них прибавил еще 10 тысяч ETH к шорт-позиции, увеличив общий объем до 50 тысяч ETH с нереализованной прибылью $13,9 миллиона.
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По материалам:
noworries
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