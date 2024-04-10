Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000 — Finance.ua

Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000 10.04.2024, 01:01 — Криптовалюта

Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000

Флагманская криптовалюта недавно достигла нового исторического максимума и с тех пор пытается сделать это снова. По словам аналитиков, следующий уровень роста ВТС находится на отметке $85 000.

почти 13 000 BTC на сумму свыше $926 млн переместились с бирж в кошельки инвесторов. Это признак того, что владельцы BTC ожидают дальнейшего роста цен. Цена Bitcoin демонстрирует бычьи настроения, возникающие благодаря постоянному накоплению, создаваемому инвесторами. Только за прошедшую неделю общее предложение на всех биржах снизилось с 812 000 BTC до 799 000 BTC. Это означает, чтоЭто признак того, что владельцы BTC ожидают дальнейшего роста цен.

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На 3-дневном графике Bitcoin подтверждает паттерн Викоффа — концепцию технического анализа, определяющую тенденции и потенциальные развороты на финансовых рынках. Он анализирует движение цен и объемов, чтобы распознать фазы накопления, распределения или наценки.

В настоящее время цена Bitcoin исходит из модели сопротивления, что указывает на то, что биткоин продолжит рост в течение следующих торговых сессий.

Хотя долгосрочную цель достаточно трудно определить, учитывая беспрецедентные, неподотчетные факторы, похоже, что краткосрочной целью для цены Bitcoin будет $85 000. Это следует из торговой модели симметричного треугольника, которую BTC наблюдает на момент написания новости.

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noworries По материалам:

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