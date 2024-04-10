Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000 — Finance.ua
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Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000

Криптовалюта
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Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000
Аналитики спрогнозировали рост Bitcoin до $85 000
Флагманская криптовалюта недавно достигла нового исторического максимума и с тех пор пытается сделать это снова. По словам аналитиков, следующий уровень роста ВТС находится на отметке $85 000.
Цена Bitcoin демонстрирует бычьи настроения, возникающие благодаря постоянному накоплению, создаваемому инвесторами. Только за прошедшую неделю общее предложение на всех биржах снизилось с 812 000 BTC до 799 000 BTC. Это означает, что почти 13 000 BTC на сумму свыше $926 млн переместились с бирж в кошельки инвесторов. Это признак того, что владельцы BTC ожидают дальнейшего роста цен.

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На 3-дневном графике Bitcoin подтверждает паттерн Викоффа — концепцию технического анализа, определяющую тенденции и потенциальные развороты на финансовых рынках. Он анализирует движение цен и объемов, чтобы распознать фазы накопления, распределения или наценки.
В настоящее время цена Bitcoin исходит из модели сопротивления, что указывает на то, что биткоин продолжит рост в течение следующих торговых сессий.
Хотя долгосрочную цель достаточно трудно определить, учитывая беспрецедентные, неподотчетные факторы, похоже, что краткосрочной целью для цены Bitcoin будет $85 000. Это следует из торговой модели симметричного треугольника, которую BTC наблюдает на момент написания новости.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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