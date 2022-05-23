Аналитики спрогнозировали обвал курса популярной криптовалюты до нуля — Finance.ua
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Аналитики спрогнозировали обвал курса популярной криптовалюты до нуля

Сегодня 18:31Финтех и Карты
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Аналитики спрогнозировали обвал курса популярной криптовалюты до нуляАналитики спрогнозировали обвал курса популярной криптовалюты до нуля, www.cripto-valuta.net
По мере развития коррекции на крипторынке все чаще звучат мрачные прогнозы о судьбе тех или иных токенов. На этот раз агентство Finder выступило с предупреждением, что цена криптовалюты шиба-ину (SHIB) к 2030 упадет до нуля.
Об этом говорится в опросе агентства, в котором приняли участие 36 специалистов по финтеху.
Так, к концу 2022 года Shiba Inu прогнозируют цену в $0,000018750 — это на 8,6% ниже текущей цены альткоина в $0,00001195.
Опрошенные эксперты утверждают, что мемная криптовалюта продолжит «худеть» и составит $0,0000025 к закрытию 2025 года и $0,000000325 к концу 2030 года.
Как пояснили в Finder, смерть шиба-ину — это вопрос из раздела «когда», а не «если». Отмечается, что крипторынок проходит естественный эволюционный путь, а инвесторы все чаще выбирают проекты, несущие практическую полезность, либо обладающие ценностью, а не вкладываются во все подряд, в надежде быстро разбогатеть.
С такой оценкой согласился и преподаватель Технологического университета Суинберна Димитриос Салампасис, который уверяет, что Shiba Inu в конечном итоге обесценится. По его словам, с глобальной коррекцией финансовых рынков у мемных токенов не останется никаких маневров для роста.
По материалам: УНІАН
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