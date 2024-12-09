Аналитики прогнозируют новый исторический максимум для Cardano — Finance.ua

Аналитики прогнозируют новый исторический максимум для Cardano 09.12.2024, 00:34 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики прогнозируют, что токен Cardano ADA $1.17 может достичь новых рекордных высот, несмотря на временный спад до отметки ниже $1.20. После роста на 15% за последние семь дней ADA остается в центре внимания криптовалютного рынка с перспективой дальнейшего повышения цены.

Хотя ADA торгуется в нижней зоне, прогнозируется возможность отскока с уровней поддержки в диапазоне от $0.64 до $0.94. Это может стать выгодным моментом для инвесторов, которые планируют войти на рынок. На малых временных интервалах наблюдается потенциал для достижения следующих целевых уровней: $1.42, $1.72, $2.36, а также $2.95 в случае так называемой «эйфорической фазы».

На момент написания новости курс ADA достиг $1,19, рыночная капитализация составляет $41,82 млрд, а суточные продажи достигли $2,46 млрд.

Рост доминирования биткоина влияет на рынок альткоинов, в частности Cardano. Однако ADA не теряет позиций, а временно торгуется в боковом движении, что остается частью общей стратегии.

Отмечается, что прорыв отметки в $1.25 может стать сигналом к ​​повышению. Более значимым будет преодоление уровня $1.32-$1.33, что откроет путь к новым целям. Если ADA удержит текущую структуру рынка, следующими целевыми уровнями могут стать $1.49 и $1.55.

УНН По материалам:

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