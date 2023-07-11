Аналитики подсчитали потери рф от попыток заморозить Европу — Finance.ua

Аналитики подсчитали потери рф от попыток заморозить Европу Сегодня 10:00

Аналитики подсчитали потери рф от попыток заморозить Европу

По итогам 2023 года российский бюджет недополучит около 28 миллиардов долларов газовых доходов из-за потери европейского рынка. Такие подсчеты сделали аналитики агентства «Изгиб Консалтинг», пишет « РИА Новости ».

Как подсчитали эксперты, в этом году россия снизит объемы поставок газа в Европу с 85 до 60 миллиардов кубометров. Причем стоимость газа тоже снизится — с прошлогодних 1500 до нынешних примерно 500 долларов за тысячу кубометров.

В итоге вместо прошлогодних 122 миллиарда долларов в текущем году «Газпром» заработает на европейском направлении всего лишь около 30 миллиардов долларов. Таким образом, потеря составит около 90 миллиардов для самого «Газпрома» и 28 миллиардов долларов для государства в виде недополученных пошлин.

Компенсировать потери хотят за счет роста экспорта в Китай — с прошлогодних 15 миллиардов кубометров в 2022 году до 22 миллиардов в текущем году. Причем свои потери государство намерено компенсировать еще за счет общего увеличения налоговой нагрузки на «Газпром».

Российский нефтегазовый экспорт

Австрийская группа энергокомпаний ОМV заявила о том, что продолжит закупать большую часть газа у рф. Предприятие не намерено расторгать долгосрочный контракт на поставку российского газа, заключенный с «Газпромом» в 2018 году.

При этом россия заявляет, что готова прекратить транзит газа через Украину — последний мощный маршрут, который у агрессора остается. Официальной причиной для подобного решения со стороны агрессора могут стать «длительные попытки „Нафтогаза“ вести арбитражные разбирательства с „Газпромом“, угрожающие введением санкций со стороны рф».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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