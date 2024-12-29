Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году — Finance.ua

Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году Сегодня 05:11 — Криптовалюта

Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году

Аналитики криптовалютной биржи Bitfinex спрогнозировали, что пик «бычьего цикла» биткоина наступит в третьем или четвертом квартале 2025 года.

В этот период стоимость флагманской $200 000. Ожидается, что минимальная цена главного цифрового актива к этому моменту составит приблизительно $145 000 — благодаря значительному притоку институциональных инвесторов. В этот период стоимость флагманской криптовалюты может достигнуть. Ожидается, что минимальная цена главного цифрового актива к этому моменту составит приблизительно $145 000 — благодаря значительному притоку институциональных инвесторов.

Специалисты Bitfinex отметили, что стабильность на рынках подкрепляется запуском спотовых ETF на биткоин и ростом его популярности среди инвесторов. Вместе с тем они призывали соблюдать осторожность, ведь признаки перекупленности могут появиться, когда криптоактив достигнет своего максимума.

По мнению аналитиков, позитивные настроения на крипторынке в 2025 году будут способствовать постепенной стабилизации экономики США в ключевых секторах. Это создаст благоприятные условия для увеличения стоимости цифровых активов.

Ранее Bitfinex сообщали, что биткоин уже достиг отметки в $100 000 благодаря более мягкой монетарной политике Европейского центрального банка и Народного банка Китая.

Напомним — согласно отчету криптовалютных аналитиков CoinGecko, цена биткоина за последние десять лет выросла почти на 27 000%. Это сделало флагман рынка одной из самых прибыльных инвестиций в современном мире. Исследование показало, что в 2014 году стоимость BTC составляла около 310 долларов, а на сегодняшний день его цена превышает $100 000.

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noworries По материалам:

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