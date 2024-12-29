Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году

Криптовалюта
19
Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году
Аналитики определили пик бычьего цикла биткоина в 2025 году
Аналитики криптовалютной биржи Bitfinex спрогнозировали, что пик «бычьего цикла» биткоина наступит в третьем или четвертом квартале 2025 года.
В этот период стоимость флагманской криптовалюты может достигнуть $200 000. Ожидается, что минимальная цена главного цифрового актива к этому моменту составит приблизительно $145 000 — благодаря значительному притоку институциональных инвесторов.
Специалисты Bitfinex отметили, что стабильность на рынках подкрепляется запуском спотовых ETF на биткоин и ростом его популярности среди инвесторов. Вместе с тем они призывали соблюдать осторожность, ведь признаки перекупленности могут появиться, когда криптоактив достигнет своего максимума.
По мнению аналитиков, позитивные настроения на крипторынке в 2025 году будут способствовать постепенной стабилизации экономики США в ключевых секторах. Это создаст благоприятные условия для увеличения стоимости цифровых активов.
Ранее Bitfinex сообщали, что биткоин уже достиг отметки в $100 000 благодаря более мягкой монетарной политике Европейского центрального банка и Народного банка Китая.
Напомним — согласно отчету криптовалютных аналитиков CoinGecko, цена биткоина за последние десять лет выросла почти на 27 000%. Это сделало флагман рынка одной из самых прибыльных инвестиций в современном мире. Исследование показало, что в 2014 году стоимость BTC составляла около 310 долларов, а на сегодняшний день его цена превышает $100 000.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.