Аналитики назвали уровни, между которыми будет торговаться Bitcoin — Finance.ua

Аналитики назвали уровни, между которыми будет торговаться Bitcoin Сегодня 05:35 — Финтех и Карты

Аналитики назвали уровни, между которыми будет торговаться Bitcoin

Эксперты аналитической компании Glassnode считают, что Bitcoin торгуется ниже $20 000 из-за сильного давления ФРС США и неблагоприятного макроэкономического климата.

По словам соучредителей Glassnode Яна Хаппеля и Яна Аллеманна, жесткая позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США нивелирует все важные положительные события в криптоиндустрии. В результате биткоин (BTC), сталкиваясь с повышенным риском, сохраняет медвежий тренд.

Эксперты Glassnode отмечают, что и денежно-кредитная политика, и регуляторная политика оказывают на криптовалюты сильное давление. На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации растущий объем BTC во время медвежьего тренда может предвещать большие потери владельцам Bitcoin.

«Всякий раз, когда спотовый объем поддерживает нисходящий тренд, он имеет тенденцию распространяться на ближайшее будущее, и для разворота требуется значительное давление со стороны покупателей», — считают Хаппель и Аллеманн.

Аналитики подчеркнули, что трейдеры и спекулянты демонстрируют признаки недоверия BTC. Отношение объема рынка фьючерсов к спотовому рынку значительно ниже единицы и после неожиданного повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне оно неуклонно снижается.

«Исходя из прогноза главы ФРС Джерома Пауэлла относительно последующего повышения кредитной ставки на 75 базисных пунктов, предварительных заявлений Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и состояния финансовой системы, биткоин, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000», — прогнозируют аналитики

Руководители Glassnode обращают внимание, что хотя на спотовом рынке и зафиксирован рост объема торгов, на рынке опционов и фьючерсов наблюдается давление со стороны медведей.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

cryptomisto По материалам:

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