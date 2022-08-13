Аналитики назвали самую дешевую страну для майнинга Bitcoin — Finance.ua
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Аналитики назвали самую дешевую страну для майнинга Bitcoin

Финтех и Карты
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Аналитики назвали самую дешевую страну для майнинга Bitcoin
Аналитики назвали самую дешевую страну для майнинга Bitcoin
Используя информацию о стоимости электроэнергии в мире, аналитики Управления энергетической информации США, Cable.co.uk и 911metallurgist оценили, сколько будет стоить добыча 1 ВТС в разных странах.
Согласно данным, полученным из исследования, для майнинга 1 Bitcoin необходимо 1449 киловатт-часов (кВт-ч) энергии — в то время как одна среднестатистическая американская семья потребляет около 893 кВт-ч в месяц. В 198 странах цена майнинга ВТС составила $35 404.
Аналитики назвали самую дешевую страну для майнинга Bitcoin
Как сообщили аналитики, самой дешевой страной для майнинга Bitcoin является Кувейт — стоимость добычи 1 ВТС составляет $1393. Соответственно, сейчас майнеры могут получить прибыль в размере $21 533.

Криптовалюты и мошенничество 🧐

Также определена самая дорогая страна для майнинга Bitcoin, где добыча 1 ВТС составляет $246 530 — Венесуэла. Интересно, что, несмотря на столь высокую стоимость майнинга, в этой стране есть спрос на добычу криптовалют и зафиксированы подпольные майнинговые фермы.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
noworries
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