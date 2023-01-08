Аналитики назвали альткоины, за которыми стоит следить в 2023 году — Finance.ua
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Аналитики назвали альткоины, за которыми стоит следить в 2023 году

Криптовалюта
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Сотрудники аналитической компании Santiment обнаружили, что количество крупных транзакций, связанных с Litecoin (LTC) и монетами криптобиржи Binance, Binance Coin (BNB) и стейблокином BUSD, резко возросло во второй половине декабря.
Эксперты советуют инвесторам следить за этими активами, поскольку количество транзакций с ними объемом более 1 млн долларов возросло.
Аналитики назвали альткоины, за которыми стоит следить в 2023 году
Кроме того, аналитики утверждают, что новостные события оказали большое влияние на направление крипторынка в 2022 году. По мнению экспертов, цены на цифровые активы вероятнее всего восстановятся, как только «страх, неопределенность и сомнения» (FUD), связанные с такими событиями, как пандемия COVID-19, повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и крах биржи FTX, начнут ослабевать.
Ранее специалисты Santiment назвали три альткоина, демонстрирующих бычьи сигналы. Массовый шорт Polkadot (DOT), Monero (XMR) и Stellar (XLM) может увеличить вероятность ликвидации и роста цен, отметили эксперты.
По материалам:
cryptomisto
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