Аналитики назвали альткоины, за которыми стоит следить в 2023 году — Finance.ua

Аналитики назвали альткоины, за которыми стоит следить в 2023 году Сегодня 23:28 — Криптовалюта

Сотрудники аналитической компании Santiment обнаружили, что количество крупных транзакций, связанных с Litecoin (LTC) и монетами криптобиржи Binance, Binance Coin (BNB) и стейблокином BUSD, резко возросло во второй половине декабря.

Эксперты советуют инвесторам следить за этими активами, поскольку количество транзакций с ними объемом более 1 млн долларов возросло.

Кроме того, аналитики утверждают, что новостные события оказали большое влияние на направление крипторынка в 2022 году. По мнению экспертов, цены на цифровые активы вероятнее всего восстановятся, как только «страх, неопределенность и сомнения» (FUD), связанные с такими событиями, как пандемия COVID-19, повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и крах биржи FTX, начнут ослабевать.

Ранее специалисты Santiment назвали три альткоина, демонстрирующих бычьи сигналы. Массовый шорт Polkadot (DOT), Monero (XMR) и Stellar (XLM) может увеличить вероятность ликвидации и роста цен, отметили эксперты.

cryptomisto По материалам:

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