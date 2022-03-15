Amway останавливает работу в россии — Finance.ua

Amway останавливает работу в россии

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Amway останавливает работу в россии, rau.ua

Международный производитель товаров массового спроса для красоты и здоровья Amway прекращает работу в россии из-за ее военной агрессии против Украины.

Об этом сообщается в официальном релизе компании.

«Реальность нашего бизнеса такова, что у нас есть друзья, коллеги и предприниматели Amway в обеих странах, которые годами работали вместе в гармонии с общей целью. Однако продолжающаяся война, а также глобальная правовая и операционная среда делают невозможным продолжение бизнеса, как это было, в россии, поэтому мы объявляем о немедленной приостановке импорта продукции и других операций», — объяснила компания в релизе.

Основанный в 1959 году Amway Corp — международный производитель товаров массового спроса для поддержания красоты, здоровья и хозяйствования.

В настоящее время работает более чем в 100 странах. Общий объем продаж за 2020 год составил $8,5 млрд.

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