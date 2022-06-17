АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City — Finance.ua

Соответствующее разрешение предоставлено ООО «Хас Проперти Менеджмент» (Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Юнит В06», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные реестра, владельцами равных долей Хас Проперти Менеджмент являются Артем и Рамиз Насиб оглы Гасановы.
Основным видом деятельности компании отмечена «покупка и продажа собственной недвижимости».
Владельцами Юнит В06 считаются ООО Юнит Холдингс и АО ЗНВКИФ Эрида (по 50%), конечными бенефициарами — основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий и президент ассоциации ПХГ Ковальская Александр Пилипенко.
Корпус B06 запланирован для ввода в эксплуатацию в 2022 году.