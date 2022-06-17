АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City — Finance.ua
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АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City

Сегодня 17:41Фондовый рынок
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АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.CityАМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City, unit.city
Антимонопольный комитет Украины разрешил близким владельца группы компаний NEQSOL Holding Насиба Гасанова приобрести строящийся в Киеве корпус инновационного парка UNIT.City.
Об этом говорится в сообщении Комитета.
Соответствующее разрешение предоставлено ООО «Хас Проперти Менеджмент» (Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Юнит В06», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные реестра, владельцами равных долей Хас Проперти Менеджмент являются Артем и Рамиз Насиб оглы Гасановы.
Основным видом деятельности компании отмечена «покупка и продажа собственной недвижимости».
Владельцами Юнит В06 считаются ООО Юнит Холдингс и АО ЗНВКИФ Эрида (по 50%), конечными бенефициарами — основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий и президент ассоциации ПХГ Ковальская Александр Пилипенко.
Корпус B06 запланирован для ввода в эксплуатацию в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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