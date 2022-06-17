АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City — Finance.ua

АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City

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АМКУ разрешил близким владельца Vodafone Украина купить корпус UNIT.City, unit.city

Антимонопольный комитет Украины разрешил близким владельца группы компаний NEQSOL Holding Насиба Гасанова приобрести строящийся в Киеве корпус инновационного парка UNIT.City.

Об этом говорится в сообщении Комитета.

Соответствующее разрешение предоставлено ООО «Хас Проперти Менеджмент» (Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Юнит В06», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные реестра, владельцами равных долей Хас Проперти Менеджмент являются Артем и Рамиз Насиб оглы Гасановы.

Основным видом деятельности компании отмечена «покупка и продажа собственной недвижимости».

Владельцами Юнит В06 считаются ООО Юнит Холдингс и АО ЗНВКИФ Эрида (по 50%), конечными бенефициарами — основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий и президент ассоциации ПХГ Ковальская Александр Пилипенко.

Корпус B06 запланирован для ввода в эксплуатацию в 2022 году.

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