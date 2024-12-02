АМКУ проверит, законно ли повысили цены на яйца — Finance.ua

АМКУ проверит, законно ли повысили цены на яйца
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует, почему цены на куриные яйца выросли с октября 2024 года.
Об этом сообщили на официальном портале АМКУ.
Комитет отреагировал на резкое повышение цен на яйца в октябре 2024 года. Оно похоже на то, что было в сентябре-октябре 2022 года.
АМКУ запросил информацию у тех, кто:
- непосредственно производит куриные яйца и формирует первоначальное предложение на рынке;
- продает товары, в том числе яйца;
- производит комбикорма, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости яиц.
После обработки полученной информации комитет сделает выводы, были ли в действиях участников рынка признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
В крупнейших украинских супермаркетах на 28 ноября десяток яиц стоит от 70 до 85 гривен.
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