АМКУ проверит, законно ли повысили цены на яйца — Finance.ua

АМКУ проверит, законно ли повысили цены на яйца Сегодня 07:10 — Казна и Политика

АМКУ проверит, законно ли повысили цены на яйца

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует, почему цены на куриные яйца выросли с октября 2024 года.

Об этом сообщили на официальном портале АМКУ.

Комитет отреагировал на резкое повышение цен на яйца в октябре 2024 года. Оно похоже на то, что было в сентябре-октябре 2022 года.

АМКУ запросил информацию у тех, кто:

непосредственно производит куриные яйца и формирует первоначальное предложение на рынке;

продает товары, в том числе яйца;

производит комбикорма, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости яиц.

После обработки полученной информации комитет сделает выводы, были ли в действиях участников рынка признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В крупнейших украинских супермаркетах на 28 ноября десяток яиц стоит от 70 до 85 гривен.

theБабель По материалам:

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