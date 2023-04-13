АМКУ оштрафовал нацагентство по медзакупкам на 1 млн грн — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал нацагентство по медзакупкам на 1 млн грн

Казна и Политика
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Временная административная коллегия Антимонопольного комитета заявила о нарушении экономической конкуренции со стороны ГП «Медицинские закупки».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Речь идет о непредоставлении информации по требованию государственного уполномоченного комитета в установленный срок.
Так, в рамках государственного контроля торгов АМКУ направил предприятию требование предоставления информации, ответы на которое по существу поставленных вопросов не предоставили. Комитет повторно предложил ответчику предоставить необходимую информацию, на что тоже был получен отказ.
«В соответствии с нарушением, предусмотренным пунктом 13 статьи 50 Закона Украины „О защите экономической конкуренции“ на ГП „Медицинские закупки“ наложен штраф в размере 1 млн грн», — подытожили в АМКУ.
ГП «Медицинские закупки» — единственное национальное агентство, обеспечивающее централизованную закупку качественных лекарств и медизделий за счет государственного бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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