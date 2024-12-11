Американские потребители планируют потратить более $1000 на рождественские подарки — исследование Сегодня 18:36 — Мир

Американские потребители планируют потратить более $1000 на рождественские подарки — исследование

Несмотря на осторожное отношение потребителей США к покупкам, расходы на праздничный сезон 2024 года могут вырасти почти на 6%.

$1012, что больше, чем $975 в ноябре прошлого года. Согласно данным исследования Gallup, праздничный сезон 2024 года может стать многообещающим для ритейлеров относительно намерений американских потребителей покупать подарки. Последняя оценка расходов на подарки, полученная в результате опроса, составляет, что больше, чем $975 в ноябре прошлого года.

Новый опрос также показал, что американцы менее консервативны, чем обычно, в том, как они характеризуют свои траты.

Второй год подряд растет оценка затрат после лет высокой инфляции

В отличие от обычной инфляции, подталкивающей ожидаемые расходы потребителей к росту, необычно высокая инфляция 2021−2022 годов могла быть причиной того, что потребители снизили свои оценки расходов в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим годом.

Причины ухудшения оценок потребительских расходов на праздники в другие годы, в частности в 2013, 2016 и 2018 годах, не столь очевидны, но эти ухудшенные оценки прогнозировали показатели праздничных розничных продаж ниже средних, особенно в категории товаров широкого потребления, которая больше всего ассоциируется с покупкой праздничных подарков.

Согласно данным Национальной федерации розничной торговли, продажи по праздникам обычно растут из года в год, увеличиваясь в среднем на 4% с 2000 года. В сильные годы, такие как 2004, 2005, 2020 и 2021, продажи росли на 6% и более, а в слабые годы — на 2% и менее, включая отрицательный рост продаж в 2008 году и рост только на 0,2% в 2009 году.

Анализ Gallup исторической взаимосвязи между намерениями американцев тратить деньги на праздники в ноябре каждого года и фактическими праздничными розничными продажами свидетельствует о том, что в этом году праздничные продажи, скорее всего, возрастут на величину выше средней около 5%.

К группам с самыми высокими показателями праздничных расходов относятся американцы с более высокими доходами, родители детей до 18 лет и республиканцы, которые намерены потратить на подарки более $1200. Эти оценки превышают $1300, если ограничиться только теми, кто собирается покупать подарки.

Американцы менее осторожны в расходах

Незначительное большинство американцев (55%) потратят на подарки примерно столько же, в то время как большая часть говорит, что потратят меньше (23%), а не больше (19%). Однако эта разница в четыре процентных пункта наименьшая, которую Gallup фиксировал в ноябре с 2000 года.

В Gallup предполагают, что расходы на праздничный сезон 2024 могут вырасти почти на 6%.

С низкой инфляцией на уровне менее 3%, завершением неопределенности президентских выборов и улучшением экономических перспектив американские потребители кажутся готовыми тратить больше на праздничные подарки в этом году. Энтузиазм, который они продемонстрировали в октябре, остается устойчивым и в ноябре, что свидетельствует об их склонности к более щедрым расходам в течение праздничного сезона.

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