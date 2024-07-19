Американские пенсионные фонды помогают россии зарабатывать на экспорте газа, — Bloomberg Сегодня 21:33

России необходимо наращивать экспорт сжиженного природного газа, чтобы пополнить казну и финансировать войну в Украине. Западные пенсионные фонды могут неумышленно протянуть кремлю руку помощи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговых компаний Data Desk и Anti-Corruption Data Collective.

Отмечается, что государственные пенсионные фонды, в частности, под управлением штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие «Ямал СПГ». Речь идет о крупнейшем действующем в рф терминале по экспорту газа — жизненно важном элементе усилий, направленных на замену прибыльной торговли с Европой.

Деятельность ПАО «Новатек» на Ямале в Арктике не подпадает под санкции, и нет никаких оснований полагать, что эти средства нарушали какие-либо правила. Однако во время усиленного контроля за финучреждениями несообщение о связи между американскими инвесторами и одним из ключевых источников доходов москвы является напоминанием о непрозрачности мировой финансовой системы.

В этом случае связь между американскими рабочими и пенсионерами и россией осуществляется через нью-йоркского альтернативного инвестиционного менеджера Stonepeak и его Инфраструктурный фонд с капиталом в 14 миллиардов долларов. На сегодняшний день фонд инвестировал 6 миллиардов долларов в 10−15 активов, среди которых Seapeak LLC — основной владелец газовозов и бывшее подразделение американской судоходной компании Teekay Tankers, занимавшейся перевозкой СПГ.

По словам журналистов, компания Stonepeak приобрела Seapeak в январе 2022 года и получила доли в десятках танкеров, среди которых шесть из 16 судов ледового класса, экспортировавших топливо из Ямала в этом году. Согласно данным отслеживания судов, из 160 поставок из Ямала в 2024 году более трети были осуществлены танкерами Seapeak. Без этих судов «Новатек», а значит, и россия, не смогла бы экспортировать СПГ из терминала в Ямале: «Эти ледоколы-газовозы были специально спроектированы для транспортировки российского СПГ из Арктики в Европу и Азию. Для них нет другого рынка», — рассказал основатель Арктического института вашингтонского аналитического центра Малте Хумперт.

Кто покупает российский СПГ

Seapeak транспортирует СПГ по долгосрочным договорам фрахтования, заключенным десять лет назад, и обслуживает европейских покупателей, забирающих значительную часть ямальского газа. В то же время компания не получает доходы непосредственно от россии или российских компаний и соблюдает все санкции Великобритании и ЕС.

Европа остается одним из самых крупных покупателей российского СПГ. Франция, Испания и Бельгия входят в пятерку крупнейших импортеров этого года.

Реакция пенсионных фондов США

Так, калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих, известная как Calpers, является одним из инвесторов фонда Stonepeak. В то же время калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих в ответ на запрос Bloomberg сообщила, что уже выразила обеспокоенность генеральному партнеру.

«Мы считаем, что российские инвестиции представляют существенный риск для нашего долгосрочного инвестиционного успеха и приняли меры, в соответствии с нашими фидуциарными обязанностями, чтобы изъять эти активы из нашего портфеля. Мы продолжим следить за событиями, чтобы убедиться, что действия наших партнеров отвечают нашим инвестиционным убеждениям», — отметил руководитель отдела по связям с общественностью Calpers Джон Майерс.

Инвестиционный совет штата Вашингтон, Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон, Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк и Система пенсионного обеспечения учителей штата Иллинойс отказались от комментариев.

УНІАН По материалам:

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