Американские авиалинии закупят до 20 сверхзвуковых самолетов Boom Supersonic — Finance.ua
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Американские авиалинии закупят до 20 сверхзвуковых самолетов Boom Supersonic

Мир
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Американские авиалинии закупят до 20 сверхзвуковых самолетов Boom Supersonic
Американские авиалинии закупят до 20 сверхзвуковых самолетов Boom Supersonic
Американские авиалинии (American Airlines Group) заключили во вторник соглашение с авиапроизводителем Boom Supersonic о закупке до 20 сверхзвуковых самолетов.
Об этом передает Reuters.
Таким образом, портфель заказов Boom будет составлять до 130 воздушных судов (с учетом опционов) стоимостью около 26 млрд долларов, сказал главный исполнительный директор Boom Блэйк Шолл.
В прошлом году купить 15 самолетов Boom Overture согласилась United Airlines Holdings Inc — при условии, что они будут отвечать определенным требованиям безопасности, эксплуатации и устойчивости. Аналогичное условие являлось частью соглашения с американскими авиалиниями.
Четырехмоторный самолет Overture может долететь из Майами до Лондона чуть менее пяти часов, сократив время полета с девяти часов почти вдвое.
Отмечается, что первые пассажиры смогут воспользоваться путешествиями в 2029 году.
Самолеты Overture, рассчитанные на перевозку от 65 до 80 пассажиров, будут работать на экологичном авиационном топливе или его смеси. Авиазавод, расположенный в городе Гринсборо штата Северная Каролина, выпустит первые образцы в 2025 году, после чего начнутся испытательные полеты.
Возвращение к производству пассажирских сверхзвуковых самолетов происходит спустя почти два десятилетия после того, как Concorde, на котором летали Air France и British Airways, был снят с эксплуатации после аварии и высоких расходов на топливо и обслуживание.
По материалам:
Укрінформ
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