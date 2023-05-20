Американская сеть ресторанов планирует заменить часть персонала ИИ-чат-ботами — Finance.ua

Американская сеть ресторанов планирует заменить часть персонала ИИ-чат-ботами Сегодня 05:42 — Технологии&Авто

Американская сеть ресторанов планирует заменить часть персонала ИИ-чат-ботами

После успешных предварительных испытаний Wendy’s, пятая по величине сеть ресторанов быстрого питания в США, начнет использовать чат-бот с искусственным интеллектом для взаимодействия с клиентами.

Ожидается, что ответы робота будут не отличаются от реплик настоящего сотрудника.

Wendy’s работала с Google над инструментами машинного обучения и искусственного интеллекта. Теперь компания расширяет это партнерство, чтобы приступить к развертыванию генеративной системы искусственного интеллекта на основе большой речевой модели — Large Language Model (LLM), построенной на платформе искусственного интеллекта Vertex. Эта платформа специально обучена, чтобы взять на себя обязанности людей принимать заказы, беседовать с клиентами и отвечать на их вопросы.

Компании обучали систему под названием FreshAI. Эта модель понимает все меню, включая сленг для определенных позиций и способна вести разговоры, принимать индивидуальные заказы и отвечать на вопросы. FreshAI интегрируется с системами торговых точек компании. Систему научили соблюдать правила персонала, который обслуживает клиентов в автомобилях. Многие гости ресторана, вероятно, даже не поймут, что разговаривают не с человеком.

Wendy’s начнет с пилотной программы в Огайо в июне. Затем компания надеется расширить применение искусственного интеллекта. Представители Wendy’s говорят, что ИИ позволит сотрудникам фокусироваться на приготовлении вкусной еды и построить отношения с постоянными клиентами.

В Wendy’s работает более 14 500 сотрудников в 7 000 точках по всему миру, а годовой доход компании приближается к $2 млрд. Почти 80% его клиентов делают заказы из автомобиля, а не внутри ресторана.

Україна електро По материалам:

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