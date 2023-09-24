Американская компания Joby Aviation построит завод по производству электрических аэротакси — Finance.ua

Американская компания Joby Aviation построит завод по производству электрических аэротакси 24.09.2023, 00:12 — Технологии&Авто

Американская компания Joby Aviation построит завод по производству электрических аэротакси

Американская компания Joby Aviation построит в Дейтоне, штат Огайо, первый завод по производству электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает Flying Media

«Мы строим будущее авиации там, где все началось, — в Дейтоне, штат Огайо», — сказал основатель и генеральный директор Joby Aviation Джобен Бевирт.

Отмечается, что завод сможет производить до 500 единиц аэротакси в год.

Ожидается, что строительство завода начнется в следующем году, а он заработает в полном объеме в 2025 году.

Справка Finance.ua:

американская компания Joby Aviation заявила, что ее электрическое аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) Joby S4 достигло самой высокой в ​​мире скорости полета в категории eVTOL в 330 км в час.

Укрінформ По материалам:

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