Американская компания Joby Aviation построит завод по производству электрических аэротакси — Finance.ua

Американская компания Joby Aviation построит завод по производству электрических аэротакси
Американская компания Joby Aviation построит в Дейтоне, штат Огайо, первый завод по производству электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
Об этом сообщает Flying Media.
«Мы строим будущее авиации там, где все началось, — в Дейтоне, штат Огайо», — сказал основатель и генеральный директор Joby Aviation Джобен Бевирт.
Отмечается, что завод сможет производить до 500 единиц аэротакси в год.
Ожидается, что строительство завода начнется в следующем году, а он заработает в полном объеме в 2025 году.
Справка Finance.ua:
- американская компания Joby Aviation заявила, что ее электрическое аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) Joby S4 достигло самой высокой в мире скорости полета в категории eVTOL в 330 км в час.
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