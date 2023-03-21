Американцы создали прицеп, который экономит топливо для автомобиля (фото, видео) — Finance.ua

Американцы создали прицеп, который экономит топливо для автомобиля (фото, видео) 21.03.2023, 01:25 — Технологии&Авто

Американцы создали прицеп, который экономит топливо для автомобиля (фото, видео), Фото: avtosota.com

Недавно появилась новая инновация в индустрии трейлерных домов посредством энергоэффективного прицепа, предназначенного для экономии топлива.

Lightship L1, созданный двумя сотрудниками компании Tesla, Беном Паркером и Тоби Краусом. Это кемпинговый прицеп на электрической тяге, утверждающий, что не потребляет никакой энергии от буксирующего его электромобиля.

L1 также предназначен для экономии топлива при буксировке автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, что делает его экономически выгодным и экологичным вариантом для любителей активного отдыха.

Разработчики стремились создать караван, не похожий на любой другой на рынке, опираясь на свой обширный опыт, полученный в компании Tesla.

Фото: avtosota.com

L1 имеет элементы дизайна, напоминающие Tesla Cybertruck, а его аэродинамические характеристики, как утверждается, в три раза выше, чем у традиционных прицепов. Однако точные цифры не приводятся.

Наиболее заметной особенностью L1 является его встроенная батарея емкостью 80 киловатт-часов, что почти эквивалентно батарее Mercedes-Benz EQC. Это позволяет прицепу работать автономно, не влияя на запас хода буксирующего его электромобиля. Lightship утверждает, что электромобиль с запасом хода 480 километров может преодолеть такое же расстояние, буксируя L1, и это утверждение справедливо и для автомобилей с топливным двигателем.

Кроме того, L1 оснащен крышей, покрытой солнечными панелями, генерирующими энергию для зарядки аккумулятора и питания электроники внутри прицепа.

L1 имеет 8,2 метра в длину, 2,5 метра в ширину и три метра в высоту в режиме кемпинга, в котором застеклённая часть поднимается. В зависимости от выбранной конфигурации, в ней могут комфортно разместиться от четырех до шести человек.

Lightship L1 стоит недешево: стартовая цена — 125 000 долларов США, а стоимость бронирования — 5 000 долларов США. Однако это новаторский продукт, который предлагает устойчивую и экономически эффективную альтернативу традиционным трейлерам. Производство L1 планируется начать в конце 2024 года.

Avtosota По материалам:

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